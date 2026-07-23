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ЦАМТО

Вашингтон оставил Украину без обещанной помощи в сумме 400 млн. долл.

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: Mariam Zuhaib/AP

ЦАМТО, 22 июля. Киев не получит помощь в размере 400 млн. долл. от США. Этой суммой, одобренной конгрессом, сможет распоряжаться только следующий президент США, сообщил член сената демократ Дик Дурбин на слушаниях в конгрессе.

Деньги, выделенные в качестве военной помощи, пока останутся в бюджете. Согласно графику платежей, они будут доступны лишь в 2029 ф.г., а решение об их расходовании примет уже новая администрация.

На этих же слушаниях выступил и глава Пентагона Пит Хегсет. Он напомнил, что Киеву уже передали пять новых пакетов военной помощи, а дополнительные бюджетные средства, причем немалые, нужны сейчас американским, а не украинским вооруженным силам. Министр войны добавил, что недостаток финансирования армии США составляет полтора триллиона долларов, сообщает tvzvezda.ru.

В конце апреля этого года сообщалось, что США задерживают передачу одобренной ранее военной помощи Украине на сумму в 400 млн. долл. Как тогда заявлял сенатор от штата Кентукки республиканец Митч Макконнелл, любые попытки со стороны сенаторов "достучаться" и выяснить причины задержки игнорируются Пентагоном.

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США
Украина
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