Ростех возглавил рейтинг IT-компаний по версии TAdviser

Госкорпорация производит широкий спектр продукции — от электронных компонентов до ПО, сложных программно-аппаратных комплексов и IT-систем

Госкорпорация в очередной раз подтвердила статус крупнейшего игрока российского IT-рынка и стала лидером рейтинга 500 крупнейших компаний. В пятерку лидеров также вошли «Ростелеком», ИТ-холдинг Т1, компания OCS, ИКС холдинг и «Софтлайн».

Ростех производит широкий спектр продукции различного назначения — от электронных компонентов до ПО, сложных программно-аппаратных комплексов и IT-систем. Например, на прошедшей в мае конференции ЦИПР-2026 Корпорация представила сразу несколько разработок:

промышленную нейросеть ShokinGPT для работы с внутренними базами знаний;

ИИ-экосистему «Добросервис», обеспечивающую круглосуточный доступ к консультациям психологов, врачей, юристов и финансовых специалистов;

комплекс CamKeeper — цифровой инженер, следящий за всеми системами — от принтеров и компьютеров до видеокамер и других детекторов;

платформу Qphorus для цифрового моделирования и визуализации молекул и материалов, снабженную нейросетью для реализации сложных расчетов и ИИ-ассистентом для упрощения работы;

cервер 5-го поколения МЛТ-С для операций с применением ИИ

и многое другое.