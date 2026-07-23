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Ростех

Ростех возглавил рейтинг IT-компаний по версии TAdviser

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Ростех
Ростех.
Источник изображения: Ростех

Госкорпорация производит широкий спектр продукции — от электронных компонентов до ПО, сложных программно-аппаратных комплексов и IT-систем

Госкорпорация в очередной раз подтвердила статус крупнейшего игрока российского IT-рынка и стала лидером рейтинга 500 крупнейших компаний. В пятерку лидеров также вошли «Ростелеком», ИТ-холдинг Т1, компания OCS, ИКС холдинг и «Софтлайн».

Ростех производит широкий спектр продукции различного назначения — от электронных компонентов до ПО, сложных программно-аппаратных комплексов и IT-систем. Например, на прошедшей в мае конференции ЦИПР-2026 Корпорация представила сразу несколько разработок:

  • промышленную нейросеть ShokinGPT для работы с внутренними базами знаний;
  • ИИ-экосистему «Добросервис», обеспечивающую круглосуточный доступ к консультациям психологов, врачей, юристов и финансовых специалистов;
  • комплекс CamKeeper — цифровой инженер, следящий за всеми системами — от принтеров и компьютеров до видеокамер и других детекторов;
  • платформу Qphorus для цифрового моделирования и визуализации молекул и материалов, снабженную нейросетью для реализации сложных расчетов и ИИ-ассистентом для упрощения работы;
  • cервер 5-го поколения МЛТ-С для операций с применением ИИ

и многое другое.

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