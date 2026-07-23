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ЦАМТО

МНО Португалии закупит фрегаты итальянского производства

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Источник изображения: Фото: Portuguese Navy

ЦАМТО, 22 июля. МНО Португалии 20 июля сообщило о состоявшемся в Риме подписании двустороннего межгосударственного соглашения, предусматривающего приобретение трех фрегатов для ВМС Португалии.

В мероприятии приняли участие министр национальной обороны Португалии Нуно Мело и начальник штаба ВМС Португалии адмирал Жорже Нобре де Соуза.

Как заявлено, программа закупки является частью процесса модернизации Военно-морских сил Португалии, реализуемой в целях адаптации к новой геополитической реальности и угрозам.

Помимо поставки кораблей, соглашение предусматривает их техническое обслуживание, а также передачу технологий, необходимых для обеспечения эксплуатации на протяжении всего срока службы, составляющего не менее 30 лет.

Проект будет финансироваться с использованием финансового инструмента SAFE (Security Action for Europe) Европейского союза. Предполагается, что поставки будут выполнены в период с 2029 по 2030 гг.

Стороны не раскрывают стоимость продажи, но по данным Reuters, она оценивается в 3 млрд. евро (3,4 млрд. долл.).

По информации МНО Португалии, финансирование проектов усиления возможностей противокорабельной и противолодочной борьбы также предусматривают сотрудничество с оборонной промышленностью, активное привлечение национальных компаний, передачу технологий, модернизацию государственного судостроительного предприятия Arsenal do Alfeite.

Решение о закупке фрегатов составляет значительную часть финансируемых за счет инструмента SAFE программ перевооружения ВС Португалии, общая стоимость которых оценивается в 5,8 млрд. евро. Инвестиции охватывают все виды Вооруженных сил.

Как предполагается, ВМС Португалии будут поставлены фрегаты класса FREMM EVO итальянской судостроительной компании Fincantieri. Учитывая, что поставка запланирована на период с 2029 по 2030 гг., не исключено, что ими станут корабли, которые в настоящее время уже строятся для ВМС Италии.

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Португалия
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DCNS FREMM
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