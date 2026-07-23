Беспилотная преграда

Эксперт по защите от БПЛА Дмитрий Дорофеев — о том, как можно обезопасить объекты инфраструктуры от атак дронов

После атак на склады Wildberries 18 и 20 июля стало ясно: крупные логистические комплексы перешли в другую категорию риска. Их больше нельзя воспринимать как ангары с товаром. По масштабу операций и влиянию на экономику они уже ближе к инфраструктурным узлам, от которых зависят торговля, доставка, занятость и региональные цепочки поставок. И речь не только о маркетплейсах. Если под удар попадает терминал транспортно-логистической компании, последствия расходятся по рынку не менее быстро: встают маршруты, задерживаются грузы, срываются поставки для бизнеса и частных клиентов. Логистика стала целью, а значит складскую безопасность придется пересматривать шире, чем через привычные пожарные и охранные сценарии.

Склад маркетплейса или крупного транспортного оператора — это не просто помещение для хранения. Это площадка, на которой одновременно работают сортировочные линии, погрузчики, зарядные станции, зоны приемки и отгрузки, упаковка, IT-инфраструктура, вентиляция, отопление, пожаротушение и охрана. Плотность процессов настолько высока, что один удар способен остановить весь объект.

Традиционно склады защищали от пожара, краж, несанкционированного доступа и производственного травматизма. И это по-прежнему нужно. Однако угроза дронов добавляет сценарий, который не закрывается стандартным набором складской безопасности.

Для объекта, где одновременно находятся товары, техника и люди, важно не только быстро потушить последствия атаки, но и снизить вероятность самого попадания. Именно поэтому нужен физический слой защиты. Он не заменяет другие меры безопасности, а закрывает уязвимость, которая до сих пор практически не учитывалась в защите складов: последние метры между БПЛА и объектом.

После каждой крупной атаки возникает понятный вопрос: нельзя ли просто накрыть объект сеткой? На уровне бытовой логики это кажется очевидным: между дроном и складом должна быть преграда, которая примет удар на себя. Однако обычная металлическая сетка или жесткий барьер не всегда безопасны. При резком столкновении аппарат может разрушиться, а фрагменты — разлететься.

Для складов и логистических терминалов это особенно важно. Внутри и рядом с объектом много огнеопасных предметов. Здесь важно не просто «встретить» БПЛА, а снизить последствия контакта. Поэтому речь должна идти не о бытовой сетке, а о специальных защитно-улавливающих конструкциях: они мягко принимают аппарат, увеличивают путь торможения, снижают ударную нагрузку и задерживают дрон до контакта с целью.

У логистических комплексов есть своя специфика: они живут в постоянном движении. Поэтому механическую защиту нельзя ставить по принципу «натянуть, где получится». Ее нужно проектировать под реальную схему склада или терминала. Если барьер мешает эвакуации или работе пожарных подразделений, он сам становится риском. Правильная защита склада — это не сплошное укрытие любой ценой, а точечное закрытие критичных мест.

Маркетплейсы и транспортные операторы выросли быстрее, чем общество успело переосмыслить их роль. Еще недавно склад казался большим ангаром с коробками. Сегодня это узел, через который проходит значительная часть потребительской торговли, межрегиональных поставок и B2B-логистики.

Крупные склады, сортировочные центры и транспортные терминалы стали частью новой критической логистики. Им нужны не только контроль доступа, пожарная сигнализация и охрана. Им нужен физический рубеж, который примет удар до того, как он превратится в пожар, многомиллиардный ущерб и человеческие жертвы.

Новая безопасность складской логистики — это обнаружение, регламенты, пожарная профилактика, обучение персонала, страхование, резервирование процессов и последний физический рубеж. Без этого склад или терминал остается уязвимым не только перед огнем, но и перед угрозой, которая приходит сверху.

Сегодня многие владельцы транспортно-логистических терминалов фактически подменяют защиту ожиданием. Одни рассчитывают, что угроза уйдет сама — вместе с изменением внешнеполитической обстановки. Другие считают, что проще застраховать имущество, чем вкладываться в инженерную защиту. Третьи упираются в длительные процедуры согласования бюджета и закупок. Но во всех этих случаях объект остается уязвимым. Страхование может компенсировать часть убытков после инцидента, но оно не остановит дрон, не защитит персонал, не сохранит складские мощности и не предотвратит простой логистической цепочки.

Автор — генеральный директор ООО «Системы механической защиты»

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