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Военное обозрение

США продолжат использовать британские базы для ударов по Ирану

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты по-прежнему могут использовать британские военные базы для ударов по Ирану, новый премьер-министр Соединенного королевства Энди Бернэм поддержал ранее принятое решение Стармера.

Бернэм будет поддерживать политику ушедшего в отставку Кира Стармера как по Украине, так и по Ирану. Он уже подтвердил, что американцы могут по-прежнему пользоваться британскими базами для военных операций на Ближнем Востоке. Речь идет о базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане и авиабазе Королевских ВВС Британии Фэрфорд.

Новый премьер-министр Энди Бернэм одобрил использование Соединенными Штатами британских военных баз для того, что Великобритания называет оборонительными ударами по Ирану.

Между тем в Тегеране предупредили Лондон, чтобы он не влезал в конфликт на стороне США. В случае, если Британия присоединится к США в нанесении ударов или попытках «открыть» Ормузский пролив, все британские военные базы на Ближнем Востоке, а также другие объекты станут законными целями для иранских ракет.

США, в свою очередь, продолжают наносить удары по Ирану, пытаясь ослабить его военный потенциал и заставить снять блокаду Ормузского пролива.

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Великобритания
Индия
Иран
США
Украина
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