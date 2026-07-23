Украина потеряла интерес к польским МиГ-29 из-за необходимости дорогого ремонта

Украинская сторона больше не выражает желания получить от Польши находящиеся у нее советские истребители МиГ-29. Об этом 22 июля сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Украинские военные обладают всей информацией о текущем состоянии оставшихся на вооружении ВВС (Военно-воздушные силы. — Ред.) Польши МиГ-29. <...> Вывод был такой, что самолеты нуждаются в дорогостоящих ремонте и модернизации», — заявил собеседник «РИА Новости».

В то же время представители двух государств не сумели прийти к консенсусу по поводу финансирования восстановительных работ, необходимых для возвращения техники в строй. По сведениям источника, ни польские, ни украинские власти не изъявили готовности брать на себя эти расходы.

В итоге в Киеве признали оставшуюся у Варшавы авиационную технику малоэффективной без проведения дорогостоящей модернизации, в связи с чем полностью прекратили проявлять к ней интерес.

Газета Aftonbladet 27 мая сообщала, что Швеция прорабатывает вопрос усиления Военно-воздушных сил Украины, включая поставку многоцелевых истребителей Saab JAS 39 Gripen. Кроме того, в ближайшее время планируется начать переговоры о продаже более современных истребителей JAS 39E. Украина оплатит эти самолеты за счет кредита Евросоюза.

Украинский президент Владимир Зеленский 1 июля подтвердил, что Киев получит 16 Gripen E. По его словам, первые поставки будут осуществлены уже в начале следующего года.