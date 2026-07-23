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Военное обозрение

Украинские БЭКи Magura будут производиться в США для американских ССО

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты начнут производство украинских безэкипажных катеров Magura, соответствующее соглашение уже подписано, сообщает Wall Street Journal.

Пентагон планирует в ближайшие годы потратить миллиарды долларов на автономные боевые системы, включая безэкипажные катера. На этом фоне американская компания ReconCraft, специализирующаяся на судах для Сил специальных операций, подписала меморандум о взаимопонимании с украинской Uforce, которая якобы разработала и производит БЭКи под названием Magura. Подписи под документом были поставлены на прошлой неделе в посольстве Украины в Вашингтоне.

Безэкипажные катера, известные как Magura, будет производить базирующаяся в Портленде компания ReconCraft, которая выпускает катера для сил специальных операций. На прошлой неделе в посольстве Украины в Вашингтоне ReconCraft и производитель Magura, компания Uforce, подписали меморандум о взаимопонимании.

Стоимость сделки не разглашается, в планах американцев выпуск нескольких сотен или даже тысяч БЭКов в год. Компания уже предложила Пентагону свою новую продукцию, и с большой вероятностью военные начнут закупки украинских морских надводных беспилотников.

Ранее США впервые применили три в боевых условиях три безэкипажных катера, атаковав иранский порт Бендер-Аббас.

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