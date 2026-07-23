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Вестник Мордовии

Новые модификации иранских ракет стали быстрее и умнее

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Источник изображения: Фото: социальные сети

Технологическая гонка на Ближнем Востоке: иранский ракетный потенциал растет вопреки ударам США и Израиля.

Несмотря на серию авиаударов США и Израиля по иранским военным заводам, складам и логистическим узлам, Тегеран не только сохранил основной костяк своего баллистического арсенала (исчисляемого тысячами единиц), но и нарастил темпы разработки новых систем вооружения. Об этом сообщает "Военная хроника", ссылаясь на публикацию в The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, стратегия Ирана претерпела качественный сдвиг: ставка сделана на высокоточные твердотопливные ракеты, которые приходят на смену тихоходным беспилотникам и морально устаревшим жидкостным аналогам.

Новые изделия отличаются сокращенным временем предстартовой подготовки и оснащены маневренными боеголовками, что делает их перехват для систем ПРО нетривиальной задачей.

Для Израиля и американского контингента это оборачивается серьезной логистической проблемой. Отражение массированных ударов требует массового расхода дорогостоящих перехватчиков (Arrow 3, THAAD, Patriot), запасы которых не безграничны. Авторы материала подчеркивают, что иранские военные научились эксплуатировать слабые места эшелонированной ПРО, одновременно перегружая ее десятками скоростных целей.

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