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Известия.ru

ТОС из рукава: в войсках создан тяжелый огнеметный спецназ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Новые отряды отвечают за уничтожение пунктов управления БПЛА и укрепленных районов

В войсках созданы специальные огнеметные отряды. Они действуют в составе сил, находящихся в зоне СВО. Новые подразделения решают особо важные задачи на передовой, среди них — уничтожение пунктов управления БПЛА и особо подготовленных укрепрайонов врага. Спецотряды позволят концентрировать максимум огневой мощи в районах, где будут проводиться наиболее важные боевые операции, отмечают военные эксперты.

ТОС против БПЛА

Специальные отряды созданы в составе войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). На их вооружении стоят тяжелые огнеметные системы (ТОС) — в частности, ТОС-1А «Солнцепек». Теперь они не только выжигают особо тщательно подготовленные укрепления, скопления техники или личного состава противника, но и наносят удары по пунктам управления БПЛА, рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией.

Новые тяжелые огнеметные отряды спецназа, как правило, задействуют в районах наступления российских сил. Методичное выжигание операторов БПЛА помогает завоевать господство в малом небе, что положительно сказывается на эффективности действий штурмовых отрядов, пояснили собеседники издания.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Источник изображения: iz.ru

Создание в составе войск РХБЗ специальных отрядов тяжелых огнеметных систем — это абсолютно логичный и назревший шаг, продиктованный текущими боевыми задачами, рассказал «Известиям» военный эксперт Олег Желтоножко.

— Выбор для выполнения особых задач на ТОСы пал неслучайно — многое определил тип боеприпаса, который использует система, — объяснил эксперт. — Это чрезвычайно эффективный и обладающий огромной разрушительной силой инструмент для вскрытия эшелонированной обороны или уничтожения укрепленных объектов.

В арсенале ТОС — реактивные снаряды объемного взрыва. Принцип их действия кардинально отличается от работы классической артиллерии, пояснил эксперт. Обычный артиллерийский снаряд имеет точечное воздействие: он разрушает то, во что непосредственно попал.

Боеприпас ТОС работает иначе. При попадании в цель он распыляет аэрозольное облако горючего вещества больших размеров, которое затем детонирует.

При взрыве возникает «ударная волна колоссального давления», отметил эксперт. Она сначала движется от центра к периферии, а затем возвращается.

Фото: РИА Новости/Александр Мельников

Источник изображения: iz.ru

Также надо учесть температуру горения аэрозоля — это около 4 тыс. градусов, напомнил военный эксперт Алексей Леонков.

— Всё, что находится внутри замкнутого контура зоны поражения, гарантированно перемалывается и сжигается, — пояснил он. — Изначально ТОС разрабатывался для очистки местности, например, от последствий применения ядерного, биологического или химического оружия.

В поисках пунктов управления дронами

Тяжелые огнеметы подходят для уничтожения пунктов управления дронов. У противника есть несколько основных схем размещения командных узлов, откуда управляются БПЛА и наземные дроны, пояснил Олег Желтоножко. Первая предусматривает их расположение в подвалах зданий и домов или в глубоких, хорошо замаскированных и оборудованных блиндажах.

Вторая схема оборудования пунктов управления дронами предусматривает их обустройство в едва заметных небольших полевых укреплениях. Эти точки, как правило, замаскированы с особой тщательностью. Точно определить местоположение таких объектов непросто. Как правило, разведке удается установить лишь район, где они находятся.

Фото: РИА Новости/Александр Мельников

Источник изображения: iz.ru

Перепахивать достаточно большие площади стандартной артиллерией можно сутками, сжигая ресурс стволов и расходуя сотни снарядов без гарантированного результата, отметил Олег Желтоножко.

— Залп тяжелой огнеметной системы гарантировано всё уничтожает в заданном районе, — пояснил эксперт.

Сейчас пункты управления и расчеты БПЛА — в числе приоритетных целей российских подразделений, поскольку беспилотники стали одним из главных средств поражения на поле боя.

— Их уничтожение на долгое время снижает активность дронов противника над тем или иным участком линии фронта, — пояснил Олег Желтоножко.

ТОСы позволяют не только гарантированно поразить самого оператора, но и выжечь всю инфраструктуру — запасы готовых к использованию дронов, пульты управления, антенны, средства связи и т.д.

Концентрация огневой мощи

Специальные отряды тяжелых огнеметов позволят не «размазывать» ТОСы по всей линии фронта, а концентрировать их там, где в них особо нуждаются, отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Источник изображения: iz.ru

— В первую очередь в местах намечающегося прорыва обороны противника, — пояснил он. — Тяжелые огнеметы отлично показали себя при уничтожении укрепленных пунктов и фортификационных линий.

Также они полезны при очистке полей, которые густо усеяны минами. Залпы ТОСов при необходимости могут расчистить проходы в любых заграждениях, отметил эксперт.

ТОСы в бою

В армии сейчас используют несколько видов тяжелых огнеметных систем: «Буратино», «Солнцепек», «Дракон» и «Тосочка». Первые три изготовлены на танковом шасси, а «Тосочки» делают на базе защищенных от подрывов мин бронированных «Уралов».

ТОС-3 «Дракон» — новейшая система, начавшая поступать в армию уже во время спецоперации. «Известия» писали, что она получила 15 направляющих для реактивных боеприпасов.

Фото: РИА Новости

Источник изображения: iz.ru

Технические характеристики новой машины официально не раскрывались. Известно, что «Дракон» получил динамическую бронезащиту как минимум бортов и «мангал» над пусковой установкой — так называют защитные экраны из сетки.

Тяжелые огнеметы хорошо себя зарекомендовали во время СВО. Техника отличается хорошей проходимостью и уникальной огневой мощью, что позволяет решать боевые задачи в самых сложных условиях.



Богдан Степовой

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Продукция
Солнцепёк
ТОС-1
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
ЯО
1 комментарий
№1
23.07.2026 11:56
Цитата, q
ТОСы позволяют не только гарантированно поразить самого оператора, но и выжечь всю инфраструктуру — запасы готовых к использованию дронов, пульты управления, антенны, средства связи и т.д.

А почему бы вместо привлечения "непрофильных" подразделений РХБЗ для уничтожения пунктов управления и расчетов БПЛА  не ввести в штат мотострелковых и танковых дивизий отдельные батальоны/дивизионы ТОС.....
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