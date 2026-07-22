Украина подписала соглашение с BAE Systems о производстве легких гаубиц L119

Обучение британскими инструкторами военнослужащих украинской армии стрельбе из британской 105-мм легкой буксируемой пушки L119 на полигоне в Солсбери, июнь 2022 года.

WSJ: Киев договорился о лицензионном производстве британских гаубиц

Украинский ВПК начнет лицензионную сборку британских гаубиц L119, что должно стать первым шагом к самостоятельному производству ракет для западных зенитных комплексов, пишет The Wall Street Journal.

Власти республики заключили договор с британской оборонной компанией BAE Systems, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Сделка предполагает сборку буксируемых орудий L119. В дальнейшем планируется наладить выпуск более сложных систем, включая снаряды для комплексов Patriot.

Ранее президент США говорил о возможности передачи лицензий на ракеты-перехватчики, а Эмманюэль Макрон допускал производство европейских ракет Aster. Однако аналитики отмечают, что создание систем противовоздушной обороны значительно сложнее сборки артиллерии из-за строгих ограничений США на передачу технологий.

Прошлые попытки западных корпораций локализовать выпуск вооружений на Украине закончились неудачей. Проект строительства заводов немецкого концерна Rheinmetall не нашел финансирования, а заявленное четыре года назад предприятие турецкой Baykar так и не заработало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Украина и Великобритания договорились о совместном производстве артиллерии.

Ранее британская компания BAE Systems заключила договор о ремонте буксируемых орудий L119 на украинской территории.

В начале июля глава Белого дома пообещал передать Киеву лицензию на выпуск зенитных комплексов Patriot.