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На Украине захотели вооружить «Лютый» ракетами

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Фото: Evgeniy Maloletka / AP
Фото: Evgeniy Maloletka / AP.

В Великобритании показали украинский БПЛА «Лютый» с ракетами «воздух-поверхность»

Новую модификацию украинского дрона-камикадзе Ан-196 «Лютый» показали на авиасалоне Фарнборо (Великобритания). Аппарат захотели вооружить неизвестными ракетами класса «воздух-поверхность», пишет Telegram-канал «Война История Оружие».

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нес четыре макета ракет с заявленной дальностью 200 километров. Изделие развивает скорость до 500 километров в час. В публикации допустили, что такая ракета может нести боевую часть весом не более 20 килограммов.

Как пишет канал, многоразовую версию «Лютого» можно считать аналогом турецкого дрона Bayraktar TB2. Базовый аппарат используют в качестве дрона-камикадзе.

В июне на Украине заявили о применении Вооруженными силами России ракет «Бандероль». Малогабаритное изделие с турбореактивным двигателем несет боевую часть весом 150 килограммов. Дальность полета «Бандероли» оценивают в 450 километров.

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