В Белоруссии модернизировали советскую «Осу»

В Белоруссии модернизировали ТЗМ зенитного комплекса «Оса»

Транспортно-заряжающую машину (ТЗМ) из состава зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» модернизировали в Белоруссии. Об этом сообщил Государственный военно-промышленный комитет республики в Telegram.

«В рамках работ по обновлению средств ЗРК "Оса" специалисты предприятия [2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения] провели глубокую модернизацию транспортно-заряжающей машины 9Т217 до уровня 9Т217-1Б», — говорится в сообщении.

Обновленная ТЗМ получила новые грузоподъемное оборудование и средства радиосвязи. Краном 9Т217-1Б можно управлять дистанционно. Машина базируется на современном шасси МАЗ-5316 с колесной формулой 4х4. Базовая заряжающая машина советской «Осы» построена на трехосном шасси БАЗ-5939.

ТЗМ предназначена для погрузки зенитных ракет в боевую машину комплекса «Оса», а также транспортирования и временного хранения боекомплекта.

В апреле военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что украинскую дозвуковую ракету «Нептун» можно сбить при помощи ЗРК «Оса-АКМ».