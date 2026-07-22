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В Белоруссии модернизировали советскую «Осу»

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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости.

В Белоруссии модернизировали ТЗМ зенитного комплекса «Оса»

Транспортно-заряжающую машину (ТЗМ) из состава зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» модернизировали в Белоруссии. Об этом сообщил Государственный военно-промышленный комитет республики в Telegram.

«В рамках работ по обновлению средств ЗРК "Оса" специалисты предприятия [2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения] провели глубокую модернизацию транспортно-заряжающей машины 9Т217 до уровня 9Т217-1Б», — говорится в сообщении.

Обновленная ТЗМ получила новые грузоподъемное оборудование и средства радиосвязи. Краном 9Т217-1Б можно управлять дистанционно. Машина базируется на современном шасси МАЗ-5316 с колесной формулой 4х4. Базовая заряжающая машина советской «Осы» построена на трехосном шасси БАЗ-5939.

ТЗМ предназначена для погрузки зенитных ракет в боевую машину комплекса «Оса», а также транспортирования и временного хранения боекомплекта.

В апреле военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что украинскую дозвуковую ракету «Нептун» можно сбить при помощи ЗРК «Оса-АКМ».

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Продукция
Оса-АКМ
Компании
2566 ЗРРЭВ
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