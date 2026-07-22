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Российский «Омич» разогнался до 60 километров в час

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НРТК «Омич-2». Фото: Александр Река / ТАСС
НРТК «Омич-2». Фото: Александр Река / ТАСС.

Российский НРТК «Омич 3.0» прошел полигонные испытания

Наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Омич 3.0» прошел испытания на полигоне. Об этом в Народном фронте, «Кулибин-клуб» которого поддерживает производителей, сообщили ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что российский НРТК с полной загрузкой может разогнаться до 60 километров в час.

Дроны «Омич» используют в зоне СВО для доставки припасов и эвакуации раненых бойцов. Машина может перевозить более 500 килограммов груза и транспортировать прицеп с тонной припасов. Также НРТК способен буксировать легковые автомобили и микроавтобусы.

Ранее в июле Минобороны России сообщило, что снабжение подразделений группировки войск «Запад» на краснолиманском направлении обеспечивают операторы НРТК «Курьер».

В том же месяце стало известно, что в зоне СВО появился модернизированный НРТК «Штурмовик». Робот может перевозить 50 килограммов груза по пересеченной местности.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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Робот
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