Российский «Омич» разогнался до 60 километров в час

Российский НРТК «Омич 3.0» прошел полигонные испытания

Наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Омич 3.0» прошел испытания на полигоне. Об этом в Народном фронте, «Кулибин-клуб» которого поддерживает производителей, сообщили ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что российский НРТК с полной загрузкой может разогнаться до 60 километров в час.

Дроны «Омич» используют в зоне СВО для доставки припасов и эвакуации раненых бойцов. Машина может перевозить более 500 килограммов груза и транспортировать прицеп с тонной припасов. Также НРТК способен буксировать легковые автомобили и микроавтобусы.

Ранее в июле Минобороны России сообщило, что снабжение подразделений группировки войск «Запад» на краснолиманском направлении обеспечивают операторы НРТК «Курьер».

В том же месяце стало известно, что в зоне СВО появился модернизированный НРТК «Штурмовик». Робот может перевозить 50 килограммов груза по пересеченной местности.