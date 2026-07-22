ВМС Индонезии должны получить авианосец "Джузеппе Гарибальди" в сентябре

ЦАМТО, 21 июля. Руководство Минобороны Индонезии 20 июля в ходе встречи с представителями парламента страны раскрыло некоторые подробности планируемой передачи легкого авианосца (C551) "Джузеппе Гарибальди" из состава ВМС Италии.

Процесс закупки авианосца в настоящее время находится в ведении Министерства обороны, которое координирует свои действия с итальянской судостроительной компанией Fincantieri. Для размещения корабля в Индонезии начались работы по модернизации существующей военно-морской базы и вспомогательных сооружений. По оценке министерства, работы выполнены на 76%.

По данным Минобороны, корабль должен прибыть в Индонезию 20 сентября, и будет базироваться на базе в Заливе Ратай (провинция Лампунг). Данные сроки совпадают с ранее сделанными заявлениями о том, что правительство стремится, чтобы авианосец прибыл в страну до 5 октября, предположительно для участия в праздновании Дня Вооруженных сил страны.

Пока ни Министерство обороны, ни Военно-морские силы не пояснили причины выбора Лампунга в качестве порта приписки "Гарибальди".

Министерство заявило, что Индонезия выбрала авианосец "Гарибальди", поскольку приобретение бывшего в эксплуатации авианосца обойдется дешевле и займет меньше времени, чем покупка нового. Также утверждается, что передача будет способствовать укреплению двусторонних связей между Индонезией и Италией.

По данным Министерства обороны, доставка авианосца в Индонезию обойдется в 54 млн. евро. Между тем, один из членов парламента, Тубагус Хасануддин, заявил, что стоимость модернизации, в зависимости от выбранной конфигурации, может варьироваться от 7,2 до 16,8 трлн. рупий (от 350 до 818 млн. евро).

Ряд депутатов в ходе встречи выразили обеспокоенность в отношении объемов финансирования, последующих эксплуатационных расходов, необходимости корректировки доктрины применения ВМС и участия в проекте индонезийских оборонных компаний.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2025 года начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Мухаммед Али сообщил, что командование ВМС проводит оценку необходимости приобретения авианесущего корабля для расширения возможностей флота.

В феврале 2026 года адмирал Мухаммед Али, не раскрывая подробности, заявил, что командование ВМС Индонезии ожидает прибытие авианосца "Джузеппе Гарибальди" в страну к 5 октября – к празднованию 81-й годовщины образования Вооруженных сил Индонезии. Адмирал подтвердил факт переговоров о поставке корабля с итальянской судостроительной компанией Fincantieri и командованием ВМС Италии.

В марте комитет сената по иностранным делам и обороне Италии одобрил предложение правительства о безвозмездной передаче Индонезии легкого авианосца (C551) "Джузеппе Гарибальди" из состава ВМС Италии.

Как заявил в ходе предварительных слушаний национальный директор по вооружениям адмирал Джанчинто Оттавиани, содержание корабля в резерве обходится в 5 млн. евро (5,8 млн. долл.). В случае принятия решения о его утилизация, она обойдется в 18,7 млн. евро и займет не менее двух лет. В феврале 2026 года межведомственная техническая экспертная комиссия пришла к выводу, что передача корабля заинтересованной стороне в рамках международного сотрудничества представляет собой наиболее экономически выгодный вариант.

Парламент Италии окончательно одобрил передачу авианосца в апреле 2026 года. Корабль должен быть передан без систем вооружения, с сохранением силовой установки, систем безопасности и обеспечения живучести.

Власти Италии стремятся развивать военно-техническое сотрудничество с Индонезией и рассчитывают на заключение новых оборонных контрактов благодаря передаче авианосца. В 2024 году итальянская Fincantieri заключила с МО Индонезии контракт на продажу двух многоцелевых патрульных кораблей PPA, которые были построенные для ВМС Италии. Оба корабля были переданы в 2025 году. В феврале 2026 года МО Индонезии подписало с группой Leonardo письмо о намерениях по закупке самолетов M-346F Блок.20.

Спущенный на воду в 1985 году авианосец (C551) "Джузеппе Гарибальди" был переведен в резерв в октябре 2024 года. В декабре 2024 года в боевой состав ВМС Италии вошел новый универсальный десантный корабль (УДК) "Триест", который заменил "Джузеппе Гарибальди" и занял место флагмана амфибийно-десантной группы итальянского флота.

Как предполагается, ВМС Индонезии переоборудуют авианосец в платформу для применения вертолетов и беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа.