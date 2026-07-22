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Эксперты оценили роль спутников «Рассвет» в обеспечении России высокоскоростным интернетом

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Фото: Telegram-канал «БЮРО 1440»
Фото: Telegram-канал «БЮРО 1440».

Член правления РОЦИТ Ярных: «Рассвет» — важнейший шаг к «цифровому равенству» регионов

Россия развивает низкоорбитальную спутниковую группировку «Рассвет», предназначенную для обеспечения стабильной широкополосной связью удаленных и труднодоступных территорий. Проект реализует аэрокосмическая компания «Бюро 1440» при поддержке государства и координации «Роскосмоса». Основой «Рассвета» станут спутники на орбите высотой около 800 километров, межспутниковая лазерная связь и адаптированный протокол 5G NTN.

По мнению экспертов, система должна сократить цифровое неравенство, повысить доступность государственных, медицинских и образовательных сервисов, а также укрепить технологический суверенитет страны.

По словам члена правления РОЦИТ, эксперта по информационной безопасности Андрея Ярных, главное преимущество проекта — связь там, где прокладывать оптоволокно слишком дорого или технически невозможно. «Конечно, спутниковая система не заменит наземные сети, но хорошо их дополнит. В результате граждане смогут пользоваться интернетом в поездах, самолетах, на трассах и в труднодоступных районах, где раньше устойчивого сигнала не было», — отметил эксперт.

Для жителей удаленных районов, по его словам, это прежде всего вопрос нормального качества жизни. «Когда в поселке появляется стабильный интернет, людям уже не нужно ехать сотни километров, чтобы получить консультацию врача, оформить документы или пройти обучение. Для нашей большой страны это будет важнейший шаг к "цифровому равенству" регионов, к созданию всеобщего доступа к знаниям, сервисам и цифровой инфраструктуре страны», — подчеркнул Андрей Ярных.

По словам дизайн-директора Beta Disrupt beta.ru Артема Геллера, надежная связь особенно важна во время паводков, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. «Спутниковый канал поможет спасателям быстрее получать данные, координировать подразделения и поддерживать контакт с людьми даже при повреждении наземной инфраструктуры. Поэтому такой проект — это не только про удобный интернет, но и про безопасность граждан», — отметил он.

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Страны
Россия
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Роскосмос
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