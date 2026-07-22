Войти
Lenta.ru

Военный эксперт рассказал о новейших разработках БПЛА в России

677
0
+1
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС.

Военный эксперт Леонков: Модификации «Гераней» и «Гербер» успешно выполняют военные задачи

Самые известные новинки в Российской армии — это «Герани», «Герберы» и их модификации, которые успешно применяются по всей территории противника, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что Украина разработала новый дрон-камикадзе для ударов вглубь территории России. Серийное производство беспилотника должно начаться в ближайшие месяцы.

По словам эксперта, модификации «Гераней» и «Гербер» успешно уничтожают складские и производственные помещения, в которых собираются беспилотные новинки для украинской армии. Кроме того, они бьют по локомотивам, тем самым затрудняя их логистику, по портам и сухогрузам, которые осуществляют доставку комплектующих к дронам на территорию Украины, добавил Леонков.

«То есть у нас в этом отношении все хорошо. Мало того, в атаках наших беспилотников уже по их характеру заметно, что планирование ударов и их сопровождение сочетается с российской системой искусственного интеллекта», — рассказал эксперт.

Ранее бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова обвинили в лоббировании интересов SkyFall. Утверждается, что при нем компания получила крупнейшие многомиллиардные заказы от государства, а новые критерии оценки производителей были выстроены в ее интересах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 14:14
  • 16325
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.07 06:07
  • 0
Комментарий к "Вот почему в танках СССР ставили автомат заряжания в корпус"
  • 22.07 03:50
  • 1
Индонезия захотела построить космодром совместно с Россией
  • 22.07 03:34
  • 0
Комментарий к "Ту-4: советская копия B-29"
  • 22.07 03:33
  • 1
Обмани летя: как дроны «Молния» научились сбивать с толку перехватчики ВСУ
  • 22.07 01:20
  • 1
Комментарий к "Какой танк лучше: M1 Abrams или Т-90. Сравнительный обзор"
  • 22.07 00:02
  • 0
Комментарий к "Станут ли европейцы воевать, если до этого дойдет? (The Economist, Великобритания)"
  • 21.07 22:40
  • 0
Комментарий к "США создали дешевый Patriot"
  • 21.07 20:17
  • 5
Комментарий к "Жуткий схематизм в теории прибавочной стоимости Маркса и ее научная несостоятельность."
  • 21.07 12:49
  • 1
Привет Одессе: Россия приступила к полной изоляции Украины от Черного моря
  • 21.07 05:46
  • 8
Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35
  • 21.07 03:48
  • 1
Российские порты прикрыли «Корветом»
  • 21.07 03:43
  • 1
США создали дешевый Patriot
  • 21.07 03:35
  • 1
Станут ли европейцы воевать, если до этого дойдет? (The Economist, Великобритания)
  • 20.07 18:15
  • 0
Комментарий к "Какой танк лучше: Challenger 2 или Т-72. Сравнительный обзор (Часть 3)"