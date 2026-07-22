Бельгия сменит поставщика фрегатов по программе ASWF

ЦАМТО, 21 июля. Министр обороны Бельгии Тео Франкен 19 июля объявил о выпуске запроса об информации (RFI), направленном верфям Франции, Германии, Италии, Испании и Турции для оценки альтернативных вариантов замены фрегатов класса Karel Doorman.

Как сообщает Armyrecognition.com, решение о возможном выходе из совместной с Нидерландами программы создания фрегатов противолодочной обороны (Anti-Submarine Warfare Frigate, ASWF) будет принято в октябре 2026 года.

Поводом для пересмотра программы стали совокупный рост стоимости постройки, превышающий 100%, и задержка поставки первого корабля, достигшая шести-семи лет. По первоначальным расчетам стоимость двух бельгийских фрегатов ASWF составляла около 1,2 млрд. евро (по 600 млн. евро за единицу). По текущим оценкам стоимость одного корабля превысила 1,3 млрд. евро, а суммарная стоимость двух фрегатов с учетом вооружения, средств поражения и обеспечения возросла до 2,5-2,6 млрд. евро.

Согласно данным Минобороны Нидерландов, опубликованным в ежегодном обзоре оборонных проектов (Defensie Projectenoverzicht, DPO) от 20 мая 2026 года, передача первого серийного корабля перенесена с 2029-2030 годов на 2033 год ввиду необходимости проведения дополнительных проектных работ по увеличению запаса плавучести и остойчивости корпуса.

Программа ASWF реализуется совместно Нидерландами и Бельгией с привлечением верфи Damen Naval (проектирование, строительство корпусов) и компании Thales Nederland (интеграция боевой информационно-управляющей системы и многофункциональной РЛС Above Water Warfare System). Контракт на проектирование, строительство и поставку четырех фрегатов ASWF (по два для каждой стороны) был подписан в июне 2023 года.

Первоначальный проект корпуса не обеспечивал достаточного запаса остойчивости после включения в состав вооружения более тяжелых радиоэлектронных средств, увеличенного ракетного боекомплекта, безэкипажных систем и повышенных требований к резерву электроэнергии. В результате длина корпуса была увеличена на приблизительно семь метров, ширина – на 0,5 м, а полное водоизмещение возросло с 6400 до 6650 т.

Выступая перед парламентским комитетом в мае 2026 года, министр обороны Тео Франкен подтвердил перенос поставки первого бельгийского корабля на срок не ранее 2033 года, а также сообщил о выявленных конструктивных недостатках, требующих удлинения корпуса и увеличения тоннажа. Кроме того, к нидерландской верфи Damen выдвинуты обвинения в коррупции, что дополнительно осложняет реализацию программы.

Сложившаяся ситуация усугубляется тем, что действующие бельгийские фрегаты Leopold I и Louise-Marie (бывшие нидерландские корабли класса Karel Doorman постройки 1988-1989 годов) к 2033-2034 годам превысят 45-летний срок службы.

В рамках RFI в качестве потенциальной альтернативы рассматриваются: итальянский фрегат FREMM/FREMM EVO, испанский F110, французский FDI, германские варианты семейства MEKO (в частности, перспективный A-300) и турецкая экспортная модификация корвета/фрегата типа ISTIF. По оценке разработчиков RFI, FREMM ASW обладает наименьшим техническим риском ввода в строй ввиду серийности постройки (свыше 20 ед. для ВМС Франции, Италии, Египта, Марокко, Греции, Индонезии и США) и наиболее близко соответствует исходным требованиям к противолодочной специализации.