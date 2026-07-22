Войти
Lenta.ru

«Роскосмос» объяснил отсутствие в России частных пилотируемых пусков

511
0
0
Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости
Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости.

Крикалев: В России нет частных пилотируемых пусков из-за норм законодательства

В России нет частных пилотируемых космических пусков из-за действующих норм законодательства, объяснил ТАСС заместитель генерального директора по пилотируемым программам госкорпорации «Роскосмос», летчик-космонавт, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев.

По его словам, частные американские компании, осуществляющие пилотируемые пуски в США, все равно работают по заказу государства, что не сильно отличается от действующих в России норм.

«Единственное, что может быть для таких компаний, — чуть-чуть более простые правила работы, которые позволяют быстрее создавать технику. Но это вопрос, скорее, не коммерциализации или частного владения, а вопрос нормативного регулирования», — сказал специалист.

Ранее Крикалев заявил, что у «Роскосмоса» имеются грандиозные совместные планы с государствами БРИКС.

Также в июле Герой России, начальник Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Олег Кононенко заметил, что взаимоотношения глав госкорпорации и НАСА Дмитрия Баканова и Джареда Айзекмана указывают на прекрасные перспективы сотрудничества в области космонавтики между Россией и США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
БРИКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 14:14
  • 16325
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.07 06:07
  • 0
Комментарий к "Вот почему в танках СССР ставили автомат заряжания в корпус"
  • 22.07 03:50
  • 1
Индонезия захотела построить космодром совместно с Россией
  • 22.07 03:34
  • 0
Комментарий к "Ту-4: советская копия B-29"
  • 22.07 03:33
  • 1
Обмани летя: как дроны «Молния» научились сбивать с толку перехватчики ВСУ
  • 22.07 01:20
  • 1
Комментарий к "Какой танк лучше: M1 Abrams или Т-90. Сравнительный обзор"
  • 22.07 00:02
  • 0
Комментарий к "Станут ли европейцы воевать, если до этого дойдет? (The Economist, Великобритания)"
  • 21.07 22:40
  • 0
Комментарий к "США создали дешевый Patriot"
  • 21.07 20:17
  • 5
Комментарий к "Жуткий схематизм в теории прибавочной стоимости Маркса и ее научная несостоятельность."
  • 21.07 12:49
  • 1
Привет Одессе: Россия приступила к полной изоляции Украины от Черного моря
  • 21.07 05:46
  • 8
Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35
  • 21.07 03:48
  • 1
Российские порты прикрыли «Корветом»
  • 21.07 03:43
  • 1
США создали дешевый Patriot
  • 21.07 03:35
  • 1
Станут ли европейцы воевать, если до этого дойдет? (The Economist, Великобритания)
  • 20.07 18:15
  • 0
Комментарий к "Какой танк лучше: Challenger 2 или Т-72. Сравнительный обзор (Часть 3)"