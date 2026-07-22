Американский F-16B в российской расцветке замечен на авиабазе ВВС США в Аризоне

Источник изображения: topwar.ru

Истребитель американских ВВС в российской расцветке был замечен на авиабазе в Аризоне в ходе выруливания на взлетную полосу. Речь идет о двухместной версии истребителя F-16B.

Американский истребитель F-16B в имитирующей раскраску российских истребителей Су-35 был замечен в Аризоне, хотя такие самолеты не редкость в другом штате — Невада, где на авиабазе ВВС США Неллис базируется 64-я эскадрилья «Агрессор», изображающая в ходе учений авиацию условного противника.

Сам F-16B — это двухместная учебно-боевая модификация американского истребителя F-16 Fighting Falcon. Обращает на себя внимание обведенная желтой линией красная звезда на хвосте самолета. На российских самолетах просто красная звезда, желтым обводят китайцы, но у них внутри еще иероглиф, а по бокам звезды — лента. Видимо, американцы просто не стали заморачиваться, а нанесли то, что видели.

С большой вероятностью данный истребитель входит в состав эскадрильи «агрессоров», ранее там уже красили F-16 в камуфляж российского истребителя Су-57, что вызвало восторг даже у американских пилотов.