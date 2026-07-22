Силовая установка самолёта 6-го поколения должна стать летающей электростанцией

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Avio Aero (Италия), IHI Corporation (Япония) и Rolls-Royce сделали шаг ближе к наземным испытаниям демонстратора двигателя для так называемой Глобальной программы боевой авиации (GCAP). Речь идёт о проектировании силовой установки для истребителя шестого поколения.

Используя запредельный пафос, пресс-служба Rolls-Royce пишет:

Консорциум продвигает поколенческую смену мощности и силовой установки, необходимую для создания самых передовых боевых самолётов следующего поколения в мире. Укрепляя свой совместный подход и достигая ключевых технологических этапов, партнёры продвигают возможности, гарантирующие будущую безопасность наших стран.

Директор перспективных программ Rolls-Royce Фил Таунли заявил, что новая силовая установка станет не просто генератором тяги, а, по сути, летающей электростанцией, которая способна «справляться с беспрецедентными электрическими и тепловыми нагрузками, необходимыми для работы датчиков и систем вооружения следующего поколения».

По большому счёту, новый двигатель для боевой авиации будет представлять собой гибридную установку, что, как утверждается, позволит увеличить радиус боевого вылета и технический ресурс всей системы.

В настоящее время инженеры консорциума провели более 100 испытаний узлов и компонентов в уменьшенном масштабе. Демонстратор, как сообщается, позволит снизить технические риски и усовершенствовать производственные процессы перед выпуском серийного двигателя. Для ускорения работ в британском Рединге открыт совместный центр сотрудничества, объединивший специалистов трёх компаний, GCAP Agency и промышленного интегратора Edgewing.

Ключевой особенностью самого истребителя GCAP станет управление роем дронов, включая ударные и разведывательные беспилотные аппараты. Самолёт будет интегрирован в сетецентрическую боевую систему, где пилотируемая машина координирует действия БПЛА, обменивается с ними данными в реальном времени и действует в условиях сложной и многоуровневой противовоздушной обороны.