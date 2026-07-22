Узбекские ВВС адаптировали Су-25БМ для применения американских авиабомб Mk82

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ВВС Узбекистана получили возможность наносить высокоточные удары с использованием американских боеприпасов. Штурмовики Су-25БМ, прошедшие глубокую модернизацию на Чирчикском авиаремонтном заводе, теперь могут применять американские 500-фунтовые авиабомбы Mk82 с израильскими модульными комплектами наведения Lizard-3.

В январе 2026 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил предприятие, где ему доложили о результатах успешной модернизации производственных мощностей. Благодаря внедрению передовых технологий, завод теперь оснащает самолёты современными системами навигации, приборами ночного видения и комплексами бортовой самообороны.

Комплект Lizard-3, разработанный израильской компанией Elbit Systems – это модульная система лазерного наведения. Она превращает обычные неуправляемые бомбы в высокоточные боеприпасы. Система обеспечивает наведение с пропорциональной навигацией, повышенную точность при поражении движущихся целей и улучшенное подавление помех.

Чирчикский авиаремонтный завод, к слову, остаётся единственным предприятием в СНГ и Центральной Азии, сертифицированным Airbus для ремонта вертолётов.