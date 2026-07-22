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Газета.ru

Япония решила пересмотреть подход к ядерному оружию

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Синдзиро Коидзуми
Синдзиро Коидзуми.
Источник изображения: @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Глава МО Японии Коидзуми призвал пересмотреть подход к трем неядерным принципам

Японии следует отказаться от негласного табу на обсуждение «трех неядерных принципов», согласно которым Токио не обладает, не производит и не размещает на своей территории ядерное оружие. Об этом заявил министр обороны страны Синдзиро Коидзуми, пишет «Коммерсантъ».

По словам главы оборонного ведомства, вопрос ядерного сдерживания остается сложным, однако избегать его обсуждения больше нельзя.

«Для Японии ядерное оружие — это сложный для обсуждения вопрос, но его нельзя не затрагивать. Необходимо с осознанием критичности ситуации продвигать обсуждение различных мер, не создавая для себя табу», — сказал он.

Коидзуми также раскритиковал представителей оппозиции и общественных организаций, выступающих за сохранение действующей неядерной политики, заявив, что они сосредоточены на защите существующего положения вещей, а не на вопросах обеспечения безопасности страны.

По данным японских СМИ, возможный пересмотр подходов к «трем неядерным принципам» может быть доктринально закреплен уже до конца текущего года. Отмечается, подобная перспектива вызывает обеспокоенность у Китая и России.

В начале года китайское издание Baidu написало, что Россия и Китай синхронно ответили Японии, которая выразила желание обзавестись ядерным оружием. Отмечается, что сперва Москва расширила список товаров, запрещенных к вывозу в недружественные страны, в котором оказались химические соединения и материалы, применяемые в производстве военного оборудования. Потом Пекин сообщил Токио, что не будет заключать новые контракты на поставки редкоземельных металлов, включая сырье для микроэлектроники в военной отрасли.

Ранее востоковед заявил о холодном конфликте между Китаем и Японией.

Игорь Рябов

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Ядерный щит
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