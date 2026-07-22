Скоростной военный робот «Омич» успешно завершил полигонные испытания

Военный робот «Омич 3.0» со скоростью до 60 км/ч завершил испытания

Новейший наземный робототехнический комплекс «Омич 3.0», способный разгоняться до 60 километров в час при полной загрузке, успешно прошел проверку на полигоне.

Наземный робототехнический комплекс "Омич 3.0" успешно завершил испытания на полигоне, передает ТАСС. В движении "Народный фронт", где функционирует поддерживающий производителей "Кулибин-клуб", подтвердили эту информацию.

"Полигонные испытания успешно завершил НРТК "Омич 3.0" – новая разработка компании, которая развивает высокую скорость до 60 км/ч при полной нагрузке", – отметил собеседник агентства.

Роботы "Омич" предназначены для решения широкого спектра логистических задач на передовой. Они осуществляют эвакуацию раненых, доставку боеприпасов, продовольствия и топлива. Грузоподъемность комплекса превышает 500 килограммов, а на прицепе он способен буксировать более тонны, включая легковые автомобили и микроавтобусы. Аппараты уже активно используются в зоне специальной военной операции на Украине.

"Кулибин-клуб" занимается отбором, тестированием и поддержкой серийного производства лучших отечественных инженерных разработок. Благодаря этому проекту на фронт поступили тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и самоходные тележки-роботы.

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Мария Иванова