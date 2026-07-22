Welt: Лондон и Берлин разработают ракету дальностью 2 тыс. километров

Лондон и Берлин намерены к 2034 году завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2 тыс. километров.

Европейские государства планируют реализовать совместную военную программу Deep Precision Strike, передает РИА "Новости".

"К 2034 году две страны планируют разработать крылатую ракету радиусом действия 2 тыс. километров. DPS нужен для нанесения высокоточных ударов большой дальности", – отмечает газета Welt. Уточняется, что речь идет о сценарии на случай якобы вероятного конфликта с Россией.

Проект опирается на британские технологии и немецкое финансирование, при этом его детали строго засекречены. Сейчас инженеры рассматривают два варианта создания оружия: сверхнизковысотный аппарат или гиперзвуковую систему, скорость которой в пять раз превысит звуковую.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал отсутствие у Москвы планов нападать на страны НАТО. Глава государства отмечал, что западные политики используют миф об угрозе для отвлечения внимания граждан от внутренних проблем.

При этом Североатлантический альянс продолжает усиливать активность у западных рубежей России, оправдывая это сдерживанием спецоперации. В Кремле неоднократно выражали обеспокоенность действиями военного блока, подчеркивая готовность защищать национальные интересы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны выделят 50 млрд долларов на разработку дальнобойного оружия без участия США.

Офис премьер-министра Великобритании анонсировал создание высокоточной системы Deep Precision Strike с радиусом действия свыше 2 тыс. километров.

Ранее Лондон и Берлин подписали исторический договор о дружбе и сотрудничестве в военной сфере.

Мария Иванова