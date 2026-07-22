Создание «Рассвета» выходит на быстрый темп.

Уже второй пакет спутников группировки «Рассвет» начинает свою работу на околоземной орбите. «Это наглядно показывает быстрые темпы наращивания российской спутниковой группировки», – говорят эксперты и объясняют, в чем важность низкоорбитальных аппаратов и для гражданской сферы, и для успехов российских войск в зоне спецоперации.

Россия совершила запуск второй группы спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет". Об этом в своем Telegram-канале сообщила компания-разработчик спутниковой системы "Бюро 1440". "Космические аппараты отделились от ракеты-носителя и вышли на связь с центром управления полетами", – подчеркивается в сообщении. После завершения всех необходимых проверок аппараты перейдут к целевой работе.

Напомним, запуск первой группы спутников состоялся в конце марта. Тогда Россия вывела на орбиту первые 16 аппаратов группировки "Рассвет". Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты. Неслучайно уже тогда Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink.

Агентство подчеркивало, что Москва стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами, хотя по масштабу, с их точки зрения, проект на тот момент выглядел скромнее.

Ключевая особенность разработки компании "Бюро 1440" – собственная лазерная связь. Спутники обмениваются трафиком на скоростях до десяти Гбит/с на дистанциях около одной тысячи км, что снижает зависимость от наземных станций и обеспечивает работу сети над океаном и в Арктике. Лазерные линии изначально заданы как базовая технология системы.

Кроме того, космическая лазерная связь снижает зависимость от наземных шлюзовых станций, оснащенных мощными антеннами, которые выступают ретрансляторами сигнала со спутника для наземных сетей, упрощает управление группировкой и повышает автономность системы, позволяя аппаратам оперативно обмениваться телеметрией, маршрутами трафика, данными о положении друг друга.

Главные задачи "Рассвета" – создание защищенных каналов связи, поддержка развития беспилотного транспорта и обеспечение стабильного интернета в любой точке страны, включая районы Северного морского пути. В перспективе система может стать основой для интеграции в транспортную, энергетическую и оборонную инфраструктуру России.

Как отмечает ТАСС, первые испытательные сеансы с клиентами пройдут уже в 2026 году, а начало непосредственно коммерческой эксплуатации запланировано на 2027-й. Для обеспечения же глобального покрытия в режиме "24 на 7" на орбиту будет необходимо вывести более 250 космических аппаратов.

Что немаловажно, "Рассвет" может быть полезен России не только в гражданской сфере, но и в военной. И прежде всего, конечно, для войск, задействованных в проходящей на Украине спецоперации.

"Группировка растет и в ближайшее время сможет создавать окно помехоустойчивой связи над всей территорией противника хотя бы в несколько часов",

– пишет Алексей Васильев, автор отраслевого Telegram-канала "Русский инженер". По его оценкам, это позволит ВС России применять ударные средства со значительно более высоким КПД, что поспособствует нивелированию преимущества систем ВСУ на Starlink по связи и наведению.

Внедрение собственной низкоорбитальной группировки также даст российским войскам полную осведомленность о происходящем на вражеской территории, а также возможность мгновенного реагирования на ситуацию на поле боя. Например, батарея РСЗО сможет получать картинку и координаты мобильной пусковой установки противника, замаскированной под грузовую фуру – и сразу открыть огонь.

Кроме того, широкополосный интернет станет основой для любой автоматической системы управления войсками (АСУВ). Такая система способна радикально улучшить управление всем войсковым организмом – от одиночного бойца до группы армий. А впоследствии российская спутниковая группировка также может оказаться высокоприбыльным коммерческим проектом, если к проекту получат доступ страны, не поддерживающие США.

Примечательно, что второй пакетный запуск спутников не был анонсирован заранее. По мнению научного журналиста Михаила Котова, секретность может объясняться соображениями безопасности. "Старт осуществлялся с Плесецка, а это важная технологическая площадка для нашей страны, с помощью которой реализуются самые масштабные проекты", – подчеркивает он. При этом выбор места для запуска объясняется, в том числе, территориальными особенностями расположения космодрома, добавляет Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН.

"Это северная площадка, с широт которой наиболее выгодно выводить аппараты на орбиты высокого наклонения: чем севернее располагается точка старта, тем доступнее становится траектория. Главная их ценность – в возможности охватывать всю поверхность планеты", – уточняет он.

Несмотря на то что в открытых источниках не уточняется количество запущенных аппаратов, велика вероятность, что "Бюро 1440" отправили на орбиту 16 терминалов, как и во время первого запуска. "Это наглядно показывает быстрые темпы наращивания российской спутниковой группировки", – акцентирует Котов.

"И в этом нет ничего удивительного: обеспечение широкополосного доступа в интернет (ШПД) в любой точке нашей страны – безоговорочный приоритет современной науки, который нельзя ставить под угрозу срыва. Ведь данная технология сегодня имеет критическое значение для развития государства", – отмечает эксперт.

"ШПД открывает возможность беспрепятственно передавать любые типы информации: видео, детальные снимки, большие массивы данных.

Такая новация пригодится в любой отрасли, поэтому стабильное следование графику запусков приобретает для страны стратегическое значение", – уверен Котов.

Действительно, данные спутники могут быть полезны по целому ряду направлений, как в гражданской, так и в военной сфере, соглашается Эйсмонт. "Следить за пожарами, наводнениями, состоянием посевов или ледовой обстановкой можно теми же средствами, что применяются в интересах военной разведки", – подчеркнул исследователь.

Валерия Крутова