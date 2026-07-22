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Деловая газета "Взгляд"

Индонезия захотела построить космодром совместно с Россией

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Запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк
Запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Посол Толченов заявил о переговорах с Индонезией по строительству космодрома

Джакарта планирует создать собственную инфраструктуру для запуска ракет с полезной нагрузкой и рассматривает Москву в качестве одного из главных технологических партнеров, заявил посол России в Индонезии Сергей Толченов.

Власти островного государства заинтересованы в создании собственной космической инфраструктуры, передает ТАСС. Диалог с Москвой опирается на недавнее официальное решение индонезийского лидера.

"Могу просто провести параллель с другим перспективным высокотехнологичным направлением – космическим. Там президент Индонезии не так давно, где-то месяца два-три назад, подписал указ о том, чтоб в Индонезии построить космодром или, по иному говоря, инфраструктуру для запуска ракет с полезной нагрузкой", – рассказал посол России в Джакарте Сергей Толченов.

На основе этого документа госкорпорация "Роскосмос" приступила к обсуждению проекта с индонезийскими коллегами. Дипломат добавил, что несмотря на наличие конкурентов, российские технологии вызывают серьезный интерес, и Москва будет в числе первых участников практических переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Роскосмос начал переговоры о строительстве космодромов с двумя странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

В апреле Джакарта запланировала отправку своих кандидатов в Россию для прохождения космической подготовки.

Москва и Джакарта готовятся к обсуждению проекта создания флота плавучих атомных электростанций.

Мария Иванова

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Компании
Роскосмос
1 комментарий
№1
22.07.2026 03:50
Идея замечательная и пуски  нашей "Ангары" удешевятся так как точка старта ближе к экватору.
0
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