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Липецкий разработчик получил одобрение РС на асинхронные электродвигатели

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Российский морской регистр судоходства (РС) одобрил техническую документацию компании "Липецкий электродвигатель" ("ЛЭД") на асинхронные электродвигатели общего назначения серии ДА. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает Sudostroenie.info со ссылкой на пресс-службу классификационного общества.

Отмечается, что по результатам рассмотрения представленных предприятием технических условий на электродвигатели, а также программы и методики их испытаний эксперт Липецкого участка Балтийского филиала РС подтвердил соответствие документации применимым требованиям Pегистра.

"Липецкий электродвигатель"

"ЛЭД"


В адрес предприятия направлено письмо-заключение с результатами одобрения, на документации поставлен соответствующий штамп.

"ЛЭД" производит оборудование по полному циклу: от разработки и литья до сборки и тестирования. Полученное одобрение РС позволит в перспективе изготавливать в соответствии с одобренной технической документацией электродвигатели для судов.

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Страны
Россия
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