Французские субмарины переходят на литий-ионные аккумуляторы

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Французские подводные лодки переходят на литий-ионные аккумуляторы, командование ВМС Франции уже заключило контракт с компанией Saft на поставку новых батарей флоту. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Командование французского флота приняло решение о переводе всех подводных сил на литий-ионные аккумуляторы. Новые батареи получат как дизель-электрические субмарины типа Scorpene, идущие на экспорт, так и атомные типа Barracuda. Подробностей перехода нет, согласно контракту новые батареи будет поставлять французская компания Saft, являющаяся «дочкой» TotalEnergies и одним из мировых лидеров в области аккумуляторных технологий.

Литий-ионные аккумуляторы обладают более высокой удельной энергоемкостью, обеспечивая более длительное нахождение дизель-электрических подлодок под водой.

На сегодняшний день в составе ВМС Франции четыре атомных подводных лодки типа Barracuda — Suffren, Duguay-Trouin, Tourville и De Grasse. Еще две находятся на различных этапах строительства. Дизель-электрических подлодок в составе французского флота нет, субмарины типа Scorpene строятся только на экспорт. Они стоят на вооружении ВМС Бразилии, Чили, Индии и Малайзии. Видимо, литий-ионными аккумуляторами будут оснащаться лодки новой постройки, хотя возможен вариант и заменой батарей на уже поставленных.