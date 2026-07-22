Отставание Запада, способное решить исход противостояния (Die Welt, Германия)

Welt: Европа и США не готовы к реалиям современных боевых действий

Конфликты на Украине и в Иране показали, что Запад не готов к реалиям современных боевых действий, пишет Welt. Технологическое отставание как Европы, так и США несет для них большие риски и может привести к быстрому военному поражению.

Клеменс Вергин (Clemens Wergin)

Конфликты показывают, что противников, которые кажутся слабее, не так просто победить. Военные предупреждают: если Запад не приспособится к новым условиям ведения боевых действий, то это создаст возможности для новых форм нападения. Время на исходе, особенно для Европы. <...>

На авиабазе в Саудовской Аравии, расположенной в 700 километрах от Ирана, был уничтожен американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS в результате иранской ответной операции.

"ВВС США был в курсе существующей угрозы, однако не предприняли необходимых выводов. Тем самым они показали, что недостаточно хорошо усвоили уроки чужих конфликтов", — пишет бывший австралийский генерал и военный стратег Мик Райан.

Эту оценку он приводит в новом исследовании для Института Лоуи, посвященном неспособности западных армий извлекать уроки прошлых конфликтов.

Традиционно западное военное мышление в основном исходило из необходимости обладать более совершенными технологическими системами вооружений и быстро наносить противнику поражение благодаря превосходству в силах и средствах. Однако в будущем этого будет недостаточно.

Как показали конфликт на Украине и недавняя война с Ираном, противников, которые на бумаге выглядят значительно слабее, все же нельзя победить без особых усилий.

Когда боевые действия затягиваются, решающее значение приобретают совсем другие факторы. Среди них моральная устойчивость населения, инфраструктуры и экономики.

Не менее важно, насколько быстро оборонная промышленность способна резко увеличить производство, чтобы восполнять запасы боеприпасов и заменять уничтоженную технику. Однако еще важнее скорость, с которой вооруженные силы и предприятия приспосабливаются к изменившейся обстановке на линии соприкосновения.

"Когда противник способен адаптироваться, значение имеют скорость инновационных циклов и умение обучаться, а не сами технологии", — заявил в интервью газете The Wall Street Journal глава британского подразделения компании PalantirЛуис Мосли.

Американская компания Palantir помогла создать на Украине объединенную систему с использованием искусственного интеллекта. Она в реальном времени передает разведывательные данные боевым подразделениям, которые затем наносят удары по объектам противника.

Техника определяет тактику

По мнению военного эксперта Райана, одна из проблем западных армий заключается в том, что они пытаются встроить новые технологии в старые тактические приемы, не подвергая сомнению основные положения этих концепций.

Это проблема в области внедрения инноваций, которую по крайней мере некоторые западные военные уже осознали.

"Поле боя стремительно меняется. Речь идет об искусственном интеллекте, квантовых вычислениях, лазерах и автоматизации. В будущем изменится соотношение между стратегией и технологиями. Техника будет определять тактику, а способность быстро наращивать масштабы — стратегию", — заявил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер в начале июля на саммите по безопасности издания Die Welt.

"Нам необходимы гибкость и умение приспосабливаться. Если мы не сможем постоянно перестраивать вооруженные силы, чтобы они оперативно реагировали на изменившиеся условия, то в решающий момент не сможем одержать победу", — добавил он.

Украина показывает, как это может работать. В стране появилась новая система начинающих технологических компаний, связанных с военными через цифровую платформу Brave1. Благодаря этому промышленность может максимально быстро реагировать на новые потребности на линии боевого соприкосновения.

Отдельные подразделения также получают решения, разработанные с учетом их конкретных задач.

"Произошла настоящая революция в мышлении — как в сфере закупок, так и на уровне военного и политического руководства", — заявила в интервью газете The Wall Street главный технический директор украинской оборонной компании Fire Point.

"Мы отказались от модели, при которой инженерам выдавали четко сформулированные инструкции произвести определенные ракеты, танки или беспилотники. Теперь инженеры находятся на линии соприкосновения вместе с военнослужащими, курят с ними и пьют кофе. Так они выясняют, в чем заключается проблема и как ее можно решить сообща".

России также удалось значительно ускорить внедрение новых разработок в ходе украинского конфликта. Летом 2024 года Россия первой начала массово применять на линии соприкосновения беспилотники, сигналы управления которыми передаются не по радиоканалу, а по тончайшему оптоволоконному кабелю. Благодаря этому БПЛА неуязвимы для средств постановки радиопомех. Кроме того, их сложнее обнаружить по радиоизлучению, поскольку они не передают радиосигналы.

Украине пришлось быстро наверстывать отставание в этой области. В 2025 году такие беспилотники стали одним из основных средств позиционных боевых действий на востоке Украины.

Эффективный обмен опытом

По мнению военного эксперта Мика Райана, Запад, в отличие от своих противников, недостаточно быстро отреагировал на эти принципиально новые условия ведения боевых действий.

"Западные правительства и вооруженные силы крайне медленно закрепляют на институциональном уровне уроки конфликтов на Украине и в Иране. Противники действуют гораздо быстрее, — пишет Райан. — Россия, Китай, Иран и КНДР создали авторитарную систему обмена знаниями. Опыт, полученный на поле боя, от применения беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы до мобилизации и геополитического принуждения, распространяется быстрее, чем готовы признать многие западные структуры. Если учится один участник этого блока, знания могут получить все остальные".

Такая черта особенно ярко проявилась во время войны с Ираном. Тегеран применил против американских баз и союзников США в Персидском заливе тактику массированных ударов беспилотниками. Вашингтон оказался к ней не готов, поскольку не сделал необходимых выводов из конфликта на Украине.

Между тем западным военным стратегам уже должно быть ясно: дешевые беспилотники, которые можно производить массово, представляют собой идеальное средство асимметричного противоборства для более слабой стороны.

"Недавняя война с Ираном подтвердила и подчеркнула многие уроки Украины. Среди них ключевая роль беспилотников, недостаточные возможности западных государств по борьбе с ними, эффективность недорогих дальнобойных вооружений и растущее значение когнитивного противоборства (то есть целенаправленного манипулирования восприятием и общественным мнением) для современных конфликтов и стратегического соперничества", — пишет Райан.

Иран, по всей видимости, усвоил эти уроки, а США — нет. Поэтому победить Тегеран оказалось не так просто, как надеялись военные аналитики в Пентагоне.

Быстрая передача военного и тактического опыта ведения боевых действий между государствами, выступающими против Запада, действительно вызывает беспокойство.

Показателен пример Ливана. Во время боев на юге страны Израиль, по всей видимости, не ожидал, что "Хезболла" уже располагает беспилотниками с управлением по оптоволоконному кабелю. За последние месяцы ни один другой вид оружия не привел к таким большим потерям среди израильских военнослужащих.

С момента первого массового применения Россией этой технологии на Украине прошло всего полтора года.

Даже израильская армия, считающаяся одной из самых передовых в мире, оказалась застигнута врасплох. Израиль также не уделил достаточного внимания опыту Украины.

Риск для НАТО

Европейские страны НАТО уже осознали, насколько серьезно они отстают. Украинские подразделения беспилотной авиации на нескольких учениях нанесли силам НАТО болезненные поражения.

Это показывает, что в случае кризиса альянс столкнется с серьезными трудностями в противостоянии российской армии, которая также обладает значительным опытом боевых действий и применения беспилотников.

Именно поэтому сейчас в Европе реализуется множество совместных проектов с Киевом. Их цель заключается в том, чтобы использовать технологические достижения украинской оборонной промышленности.

В начале конфликта Запад обучал украинских военнослужащих, но теперь направление передачи опыта изменилось. Многие армии, включая бундесвер, стараются привлекать прошедших боевые действия украинских военных к подготовке своих подразделений. Для Европы крайне важно ускорить этот процесс. <…>

"Реформировать военные организации сложно даже в самых благоприятных условиях. Однако в нынешнюю эпоху современные технологии меняют характер боевых действий быстрее, чем когда-либо в истории. Поэтому проблемы руководства и военного культуры, связанные с организационными преобразованиями, огромны", — пишет бывший генерал Райан.

Способность европейских армий учиться и меняться в ближайшие годы может стать фактором, который в случае кризиса определит победителя.