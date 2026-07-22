Трамп опаснее Ирана. Один человек, несущий разрушение (The Guardian, Великобритания)

The Guardian: авантюра в Иране лишает США репутации и влияния

Дональд Трамп увяз в Иране — и выхода из этого конфликта уже давно не видно, пишет The Guardian. Он ожидал, что Иран капитулирует до закрытия пролива, и был "шокирован" ответными ударами. Больше никто шокирован не был. США срочно нужна Декларация независимости от Трампа 2026 года.

Саймон Тисдолл

Возобновление бомбардировок показывает: президент вверг США в бесконечную авантюру, а весь остальной мир — в экономический кризис

Дональд Трамп увяз в Иране, бессильный и растерянный. Выхода из войны, которую он сам развязал, не видно. Американские военные снова наносят удары по стране — и все чаще по гражданской инфраструктуре. Как и прежде, эта незаконная бойня лишь закаляет режим, которому безразличны страдания его граждан. Сколько раз уже Трамп и Пит Хегсет — пентагоновский костяной лорд — праздновали мнимую победу? На этой неделе президент объявил, что "побеждает крупно". Никто ему не верит. Наблюдающий за этим мир, уже подсчитавший колоссальные человеческие и экономические потери от персидской авантюры, лишь усмехается над американским бессилием.

Контроль над Ормузским проливом, закрытым из-за воинственной политики Трампа, превратился для Белого дома в ограниченную и почти недостижимую цель. Более масштабные задачи американо-израильской кампании — ликвидация иранской ядерной программы, подрыв региональных прокси-группировок, смена режима — сегодня менее достижимы, чем когда-либо. Американские военные бессильны не из-за Корпуса стражей исламской революции, а из-за трусливого руководства Трампа. Если Иран действительно представляет ту экзистенциальную угрозу, о которой твердит президент, логичным шагом было бы полномасштабное вторжение. Когда Джордж Буш-младший решил, что Ирак представляет неприемлемую опасность, он вторгся туда с 170 тыс. солдат. Это была катастрофа. Но у Буша хотя бы хватило смелости.

Трамп с его "костными шпорами" не решится на подобное в Иране — и за это мир, без сомнения, должен быть благодарен. Но он также не признает ошибки за развязывание безрассудной войны, которую не способен завершить. Он предпочитает подвергать опасности гражданских и военных в бесконечной и бесперспективной войне на истощение, ставить под удар арабских союзников в Заливе, наносить ущерб мировой экономике, провоцировать катастрофический голод в развивающихся странах, разрушать международное право и уничтожать электоральные перспективы Республиканской партии — лишь бы не признавать собственной ошибки и не искать дипломатического выхода через зашедшие в тупик "мирные переговоры".

Главный враг мира — не Иран, а самовлюбленность Дональда Трампа. Именно он — главная причина того, что эта война вновь выходит из-под контроля. Он — оружие массового поражения в одном лице.

Все это уже было. Трамп начал войну без одобрения Конгресса, без поддержки союзников, без согласия американского народа. У него не было ни четкого плана, ни долгосрочной стратегии. Он принял на веру сомнительные обещания скорой победы от не менее сомнительного премьер-министра Израиля. Экспертные оценки, которые он, по слухам, игнорировал, не поколебали его глубокого невежества в вопросах военных и региональных рисков. Поразительно, но Трамп ожидал, что Иран капитулирует до закрытия пролива, и был "шокирован" ответными ударами по американским базам в странах Залива. Больше никто шокирован не был. Теперь он в полной растерянности.

Та же самонадеянность и безответственность отличали прошлогодний грандиозный "мирный план" по Газе из 20 пунктов. Ни один из ключевых элементов — восстановление, международные стабилизационные силы, демилитаризация — не был реализован. Трамп в значительной степени утратил интерес к этому вопросу. ХАМАС не разоружилось, израильские войска отказываются покидать территорию, гуманитарная помощь по-прежнему не доходит до нуждающихся, а с октября 2023 года убиты более тысячи палестинцев. Поскольку политическое решение не просматривается, Газа застряла где-то между войной и миром.

Аналогичная критика применима и к бесплодным вмешательствам Трампа в конфликт на Украине. Он никогда не интересовался его глубинными причинами или мотивами Путина. Он делал ставку на ту сторону, которую считал более сильной, и пытался запугать Зеленского. Когда этот план провалился, он демонстративно отвернулся от Киева — хотя по причинам, которые способен объяснить только он сам, продолжает пытаться задобрить неуступчивого Путина. Теперь та же модель президентской глупости, нетерпеливости и безответственности воспроизводится в Иране.

Не в силах найти выход, Трамп мечется из стороны в сторону. В основе нынешней эскалации лежит июньский "меморандум о взаимопонимании", который, по замыслу, должен был заморозить конфликт на 60 дней до начала полноценных переговоров. Трамп преподнес документ как личный триумф. Однако, как и многие его соглашения, он содержит фатальные изъяны. Пятый пункт, судя по всему, фактически узаконивал контроль Ирана над проливом. Отчаянно нуждаясь в выходе, Трамп согласился. Теперь, когда последствия становятся все более очевидными, он пытается отступить. Неудивительно, что Тегеран ему не доверяет. Да и кто вообще доверяет?

Масштаб ущерба от иранской авантюры Трампа представляется на данный момент безграничным. То, что происходит, — зрелище крайне редкое. Словно алкоголик, который берет рюмку в надежде, что на этот раз все будет иначе, Трамп возобновил ежедневные бомбардировки. Хотя все предыдущие атаки желаемого результата не принесли. Чем интенсивнее бомбардировки, тем более незыблемой становится позиция режима. Тем масштабнее и ожесточеннее конфликт. И тем призрачнее перспектива решения ядерной проблемы, которую США и Израиль называют главной целью.

Совершенно очевидно, что Трамп не представляет, как выбраться из этой трясины. Он обещает ввести пошлины в Ормузском проливе и отменяет это решение в течение суток. Он отдает приказы об ударах по гражданской инфраструктуре — действия, которые могут быть квалифицированы как военные преступления. Он сталкивается с угрозой блокады Красного моря йеменскими хуситами, которых поддерживает Иран. Европейские союзники смотрят с недоумением, враги Вашингтона ликуют, глобальные рынки охвачены паникой, цены на нефть снова растут. Репутация и влияние Соединенных Штатов падают с каждой выпущенной ракетой. Трудно быть сверхдержавой, когда тебя не уважают.

Кто сможет остановить Трампа? Конгресс потребовал от него либо прекратить войну, либо получить официальные полномочия на ее продолжение. Трамп требование игнорирует. Опросы показывают, что большинство американцев выступают против этой 100-миллиардной авантюры, разгоняющей инфляцию, но Трамп отказывается прислушиваться. Союзники, потрясенные и вынужденные зализывать раны после очередной словесной взбучки на саммите НАТО в Анкаре, не решаются одернуть его из страха перед окончательным разрывом. Отважные попытки совершает папа римский Лев. Возможно, единственное, что осталось, — это молиться.

Если у кого-то есть сомнения относительно позиции Китая, достаточно вспомнить состоявшиеся на прошлой неделе испытания подводной баллистической ракеты в южной части Тихого океана. Подобно встревоженным Японии и Тайваню, Китай пристально следит за тем хаосом, что устроил Трамп. Пекин уже получил огромные дивиденды — как в экономической сфере, так и в плане наращивания рычагов мягкой силы. Рано или поздно Китай использует эту ситуацию и в военном отношении.

Парадокс Трампа — проблема, которую должен решить американский народ. Именно американцы избрали его. Именно они навязали миру этого опасного монстра. И именно они, скорее всего, заплатят за его разрушительную политику самую высокую цену. Как и Томас Джефферсон с отцами-основателями в 1776 году, мы, народ мира, считаем следующие истины самоочевидными: Трамп не делает Америку великой — он делает ее менее значительной, более мелочной, несчастной, раздробленной, изолированной и нелюбимой. Срочно необходима Декларация независимости от Трампа 2026 года.