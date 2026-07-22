Foreign Policy: провал проекта FCAS показывает раздробленность Европы

ЦАМТО, 21 июля. Провал проекта по созданию европейского истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS) демонстрирует раздробленность Европы, которая препятствует сотрудничеству в реализации общей оборонной инициативы.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет издание Foreign Policy.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил 8 июня о согласованном с президентом Франции Эммануэлем Макроном решении прекратить проект FCAS. Как заявил позднее лидер французской правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла, это провал франко-германского сотрудничества и лично Макрона.

"Провал проекта FCAS, о котором было объявлено в начале июня, показывает, что в Европу вернулась промышленная разобщенность, препятствуя сотрудничеству в общей оборонной инициативе", – пишет издание.

Foreign Policy отмечает, что неудавшийся франко-германский проект должен был символизировать то, что Европа в состоянии отказаться от соперничества ради общей цели.

"То, что Франция и Германия снова сосредоточены на военном соперничестве, плохая новость для всей остальной Европы... Отношения между двумя крупнейшими экономиками Европы серьезно ухудшились – доверие между Германией и Францией, которой должно быть в центре любой оборонной структуры Европы, находится в процессе разрушения", – говорится в публикации.

Как напоминает "РИА Новости", совместную программу Future Combat Air System (FCAS) запустили в 2017 году для создания боевого самолета шестого поколения на замену истребителям Rafale, которые использует Франция, и Eurofighter, которые состоят на вооружении Германии и Испании. В начале июня Мерц объявил о согласованном с Макроном решении остановить проект.