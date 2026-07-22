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ЦАМТО

Embraer официально передала первый самолет ВТА C-390 Millennium ВВС Чехии

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Источник изображения: Фото: acr.mo.gov.cz

ЦАМТО, 21 июля. На территории 24-й транспортной авиабазы (Прага-Кбелы) 16 июля состоялась официальная церемония принятия на вооружение ВВС Чехии первого самолета ВТА C-390 Millennium бразильской Embraer.

Самолет прибыл в Чехию с предприятия Embraer в Гавиан-Пейшоту 6 июля.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2024 года Министерство обороны Чехии подписало с бразильской компанией Embraer контракт на поставку двух средних самолетов ВТА C-390 Millennium. Соглашение также включает поставку наземного оборудования, систем самообороны, комплекта запасных частей, расходных материалов и обучение личного состава. Общая стоимость заказа оценивается в 11,3 млрд. чешских крон (482 млн. долл.).

Помимо самолетов, Минобороны Чехии закупило дополнительное оборудование, включая модуль для тушения пожаров MAFFS II емкостью до 12 тыс. литров воды, модуль дозаправки в воздухе, два дополнительных топливных бака емкостью по 4 т топлива, модуль поиска и спасения, GPS-ретранслятор.

Самолеты будут применяться для перевозки войск и грузов на средние и большие расстояния, дозаправки в воздухе, медицинской эвакуации, поисково-спасательных и десантных операций, поддержки ССО. Второй самолет будет поставлен в декабре 2027 года.

Оба C-390 Millennium будут размещены на 24-й транспортной авиабазе (Прага-Кбелы).

C-390 позволяет транспортировать до 26 т груза. Экипаж состоит из двух пилотов и двух технических специалистов. Самолет оснащен двумя ТРДД V2500-E5 компании International Aero Engines, задней рампой, усовершенствованной системой обработки грузов, РЛС Gabbiano группы Leonardo. Дальность полета с 14 т груза составляет 5 тыс. км, перегоночная дальность с дополнительными топливными баками – 8 тыс. км. Практический потолок составляет 11 км. Самолет развивает максимальную скорость 870 км/ч, может применяться на грунтовых или поврежденных ВПП.

C-390 может перевозить до 80 пассажиров или 64 десантников с экипировкой. В случае перевозки раненых, салон вмещает до 74 человек или 6 реанимационных отделений. Самолет вмещает до семи поддонов объемом 463 л., три бронеавтомобиля типа Humvee или один многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk или две ББМ M-ATV или одну ББМ Pandur II, Boxer, Stryker, БМП-3 или AMV. C-390 может быть оснащен съемными внутренними топливными баками и подкрыльевыми контейнерными системами дозаправки, принимать топливо от других заправщиков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Чехия
Продукция
Boxer GTK
HMMWV
M-ATV
Pandur II
Stryker
UH-60
БМП-3
Компании
Embraer
Leonardo
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