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ЦАМТО

Передача ВМС США АПЛ Virginia отстает от графика

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Рендер субмарины Virginia Block V
Рендер субмарины Virginia Block V.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 21 июля. Передача ВМС США атомных подводных лодок типа Virginia отстает от графика в среднем больше чем на два года, выяснило агентство "РИА Новости", изучив документы Минобороны.

Американский лидер Дональд Трамп 15 июля потребовал от руководства General Dynamics ускорить строительство подлодок для американского флота. Эта компания производит, в том числе, подлодки типа Virginia.

Как подсчитало "РИА Новости", 11 подлодок типа Virginia, передача которых ВМС была запланирована в период с 2019 по 2023 гг., в среднем была реализована с отставанием графика на два года и три месяца.

Если первые подлодки передавались с задержкой всего в несколько месяцев, то последующие выбились из графика уже на несколько лет. Так, USS New Jersey была передана ВМС примерно на два года и восемь месяцев позднее намеченного срока, USS Iowa – почти на три года, USS Massachusetts – примерно на три года и пять месяцев, а USS Idaho – с опозданием около трех лет.

При этом задержки продолжают расти и в отношении еще не достроенных субмарин. Например, USS Arkansas планировали передать ВМС в апреле 2023 года, однако на данный момент отставание уже превысило три года, отмечает агентство.

По официальным данным ВМС, подводный флот США в настоящее время насчитывает 71 атомную подлодку.

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Страны
США
Компании
General Dynamics
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Virginia АПЛ
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