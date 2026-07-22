WSJ: странам НАТО не хватает хлопка для производства взрывчатки для боеприпасов

ЦАМТО, 21 июля. Страны НАТО столкнулись с нехваткой хлопка, который необходим для производства взрывчатых вещество для боеприпасов.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Wall Street Journal.

Согласно сообщению издания, нитроцеллюлоза, используемая для изготовления взрывчатого вещества для "фактически всех" современных боеприпасов, производится из так называемого хлопкового пуха (линта).

"НАТО не располагает достаточным количеством ресурсов... Ограниченные запасы хлопка представляют собой одну из самых больших проблем, с которой сталкивается НАТО в стремлении нарастить запасы боеприпасов для того, чтобы противостоять растущей мощи России и КНР", – говорится в публикации газеты.

Wall Street Journal пишет, что теперь страны НАТО стремятся улучшить свое обеспечение нитроцеллюлозой, при этом повышая возможности самообеспечения в сфере закупок и переработки, чтобы не зависеть от иностранных поставщиков.

Как отмечает "РИА Новости", согласно сообщению издания, Европе необходимо увеличить свои производственные мощности нитроцеллюлозы более чем вдвое, до 20 тыс. т в год, чтобы подготовить свою сеть поставок к форс-мажорам. В рамках усилий по сокращению дефицита немецкий оборонный концерн Rheinmetall переоборудует завод по производству нитроцеллюлозы в гражданских целях в предприятие военного назначения. Польша также создает новое предприятие по производству нитроцеллюлозы.

Wall Street Journal добавляет, что Европе также не хватает тротила.

"В дефиците находится и тротил – взрывчатое вещество, используемое в артиллерийских снарядах: сейчас во всей Европе действует лишь один завод по его производству, расположенный в Польше", – цитирует "РИА Новости" сообщение Wall Street Journal.