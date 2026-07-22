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Машиностроительное предприятие "Винета" обеспечит надежные поставки отечественного оборудования

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25 июля исполняется 30 лет со дня основания машиностроительного предприятия "Винета". За три десятилетия организация прошла путь от небольшой инжиниринговой компании до завода-изготовителя оборудования для судостроительной, атомной и нефтегазовой промышленности.

"Одним из ключевых достижений компании стало формирование производства изделий полного цикла: от разработки конструкторской документации, изготовления и испытаний до сервисного обслуживания своей продукции на всем жизненном цикле эксплуатации, – отметили представители предприятия "Винета". – В процессе своего развития компания постоянно расширяет номенклатуру выпускаемой продукции, которая на сегодняшний день составляет более тысячи изделий".

Производство

Машиностроительное предприятие "Винета"


В последние годы "Винета" сосредоточилась на разработке и производстве импортозамещенных систем топливоподготовки и очистки судовых вод. В частности, это блок подготовки тяжелого топлива БПТТ, центробежный модульный сепаратор топлива и масла МСЦ, а также установка очистки сточных вод УОСВ. Все эти изделия сертифицированы РС и имеют заключения Минпромторга РФ в соответствии с постановлением правительства №719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции".

БПТТ предназначен для использования на судах с двухтопливной системой. Изделие обеспечивает подготовку тяжелого топлива по температуре и консистенции в соответствии с требованиями производителя судового двигателя. БПТТ поставляется с электрическим подогревателем или теплообменным аппаратом.

Модульные МСЦ обеспечивают очистку топлива и масла от воды и механических примесей центробежным способом. Они поставляются в модульном исполнении в комплекте с насосами и системой управления, а также с электрическим подогревателем или теплообменным аппаратом.

УОСВ предназначена для переработки судовых фекальных (черных) и хозяйственно-бытовых (серых) вод. В числе преимуществ установки разработчики называют непрерывную автоматическую работу, отсутствие необходимости вносить химические реагенты и соответствие требованиям MEPC.227 (64). Может эксплуатироваться как в гравитационных, так и в вакуумных сточных системах на непассажирских надводных кораблях, судах и плавсредствах.

Производительность моделей из линейки УОСВ составляет от 2 до 50 кубометров в сутки, то есть при необходимости может обеспечить потребности экипажа даже авианесущего крейсера.

Машиностроительное предприятие "Винета"


Среди других разработок предприятия: установка подачи пресной воды УППВ для повышения давления и автоматического поддержания его заданной величины, бактерицидный аппарат БАКТ для обеззараживания ультрафиолетом бытовой пресной воды, центробежный насосный агрегат ЦНА 10-60 для питания забортной (морской) водой опреснительной установки обратноосмотического типа номинальной производительностью 35 кубометров в сутки, а также комплекс ПЭ 25/15 для подогрева пресной технической воды с добавлением бихромата калия технического ГОСТ 2652-78.

Представители машиностроительного предприятия подчеркивают, что "Винета" готова обеспечить российских заказчиков надежными поставками высококачественной отечественной продукции.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
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