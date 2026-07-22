Машиностроительное предприятие "Винета" обеспечит надежные поставки отечественного оборудования

25 июля исполняется 30 лет со дня основания машиностроительного предприятия "Винета". За три десятилетия организация прошла путь от небольшой инжиниринговой компании до завода-изготовителя оборудования для судостроительной, атомной и нефтегазовой промышленности.

"Одним из ключевых достижений компании стало формирование производства изделий полного цикла: от разработки конструкторской документации, изготовления и испытаний до сервисного обслуживания своей продукции на всем жизненном цикле эксплуатации, – отметили представители предприятия "Винета". – В процессе своего развития компания постоянно расширяет номенклатуру выпускаемой продукции, которая на сегодняшний день составляет более тысячи изделий".

Производство Машиностроительное предприятие "Винета"

В последние годы "Винета" сосредоточилась на разработке и производстве импортозамещенных систем топливоподготовки и очистки судовых вод. В частности, это блок подготовки тяжелого топлива БПТТ, центробежный модульный сепаратор топлива и масла МСЦ, а также установка очистки сточных вод УОСВ. Все эти изделия сертифицированы РС и имеют заключения Минпромторга РФ в соответствии с постановлением правительства №719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции".

БПТТ предназначен для использования на судах с двухтопливной системой. Изделие обеспечивает подготовку тяжелого топлива по температуре и консистенции в соответствии с требованиями производителя судового двигателя. БПТТ поставляется с электрическим подогревателем или теплообменным аппаратом.

Модульные МСЦ обеспечивают очистку топлива и масла от воды и механических примесей центробежным способом. Они поставляются в модульном исполнении в комплекте с насосами и системой управления, а также с электрическим подогревателем или теплообменным аппаратом.

УОСВ предназначена для переработки судовых фекальных (черных) и хозяйственно-бытовых (серых) вод. В числе преимуществ установки разработчики называют непрерывную автоматическую работу, отсутствие необходимости вносить химические реагенты и соответствие требованиям MEPC.227 (64). Может эксплуатироваться как в гравитационных, так и в вакуумных сточных системах на непассажирских надводных кораблях, судах и плавсредствах.

Производительность моделей из линейки УОСВ составляет от 2 до 50 кубометров в сутки, то есть при необходимости может обеспечить потребности экипажа даже авианесущего крейсера.

Машиностроительное предприятие "Винета"

Среди других разработок предприятия: установка подачи пресной воды УППВ для повышения давления и автоматического поддержания его заданной величины, бактерицидный аппарат БАКТ для обеззараживания ультрафиолетом бытовой пресной воды, центробежный насосный агрегат ЦНА 10-60 для питания забортной (морской) водой опреснительной установки обратноосмотического типа номинальной производительностью 35 кубометров в сутки, а также комплекс ПЭ 25/15 для подогрева пресной технической воды с добавлением бихромата калия технического ГОСТ 2652-78.

Представители машиностроительного предприятия подчеркивают, что "Винета" готова обеспечить российских заказчиков надежными поставками высококачественной отечественной продукции.