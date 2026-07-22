Арктика: опасная игра (Foreign Affairs, США)

FA: США теряют влияние в Арктическом регионе

Россия стремительно наращивает возможности в Арктике, и это пугает Запад, пишет FA. Расширение влияния Москвы автор статьи по традиции называет угрозой для всего мира и призывает США и других членов НАТО нужно срочно объединить экономические ресурсы и лучше интегрировать оборонные системы.

Хизер Конли (Heather A. Conley)

Притязания Трампа угрожают совместной обороне союзников

Полгода назад Соединенные Штаты спровоцировали трансатлантический кризис вокруг Гренландии. В начале января Белый дом объявил, что "приобретение Гренландии является приоритетом национальной безопасности США", и что среди вариантов, которые президент Дональд Трамп рассматривает для достижения цели, значится "использование вооруженных сил США". В ответ премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен (Jens-Frederik Nielsen) заявил, что будущее острова "будет определено народом Гренландии" и что пока он сохранит статус автономной территории Дании — члена НАТО. Премьер-министр последней Метте Фредериксен выступила с собственным предупреждением: если США нападут на Гренландию, НАТО "перестанет существовать". В качестве дополнительной гарантии небольшое количество датских и других европейских сил альянса было развернуто в Гренландии для экстренных военных учений. Датским военным приказали в случае нападения уничтожать взлетно-посадочные полосы и открывать огонь по вторгающимся силам.

Несколько дней спустя Трамп снял угрозу силового захвата Гренландии, и непосредственный кризис был исчерпан. Однако этот эпизод — в сочетании с повторяющимися заявлениями американского лидера о включении Канады в состав США в качестве "51-го штата" — побудил союзников по НАТО в Арктическом регионе активизировать усилия по обеспечению безопасности. Канада в марте 2025 года объявила о выделении 28 миллиардов долларов на модернизацию арктической радиолокационной системы и обновление американо-канадской системы ПВО NORAD. В том же месяце Оттава направила еще 29 миллиардов долларов на строительство трех передовых оперативных пунктов, совершенствование военной спутниковой связи и модернизацию арктических аэропортов. Дания выделила более шести миллиардов долларов на создание трех новых арктических патрульных кораблей, дальних беспилотников и радиолокационного наблюдения. Норвегия и Великобритания, не являющиеся арктическими государствами, в декабре подписали соглашение об укреплении противолодочных возможностей в Северной Атлантике. Великобритания также недавно направила авианосец для патрулирования арктических вод в рамках стартовавшей в этом году миссии НАТО Arctic Sentry.

Арктическая политика Штатов также претерпевает кардинальные изменения. Со времен окончания холодной войны сотрудники органа военного планирования относились к Арктике как к второстепенному региону, а программы строительства ледоколов, глубоководных портов, спутников, беспилотников и военных объектов подвергались серьезным задержкам. Последствия этих задержек были очевидны. В 2015 году у США не нашлось кораблей для отслеживания китайских военных судов в Беринговом море у побережья Аляски — пришлось ограничиться воздушной разведкой. В 2024 году американские силы с трудом смогли оперативно добраться до отдаленного острова Шемья на Аляске после того, как 15 российских боевых кораблей провели ракетные пуски в ходе морских учений. Однако теперь регион, похоже, наконец получает финансирование и внимание, которых заслуживает. Стратегические документы администрации Трампа содержат предложения по интеграции Арктики в стратегию обороны национальной территории в масштабах полушария. Конгресс уже выделил средства на строительство до трех тяжелых и 11 средних ледоколов и приступает к финансированию модернизации военной инфраструктуры вдоль побережья Аляски. Космические силы США проводят модернизацию систем воздушной и противоракетной обороны, размещенных на Аляске, в Канаде и Гренландии. Конгресс также настаивает на завершении программы полярных спутников раннего предупреждения о ракетных пусках. По мере того, как военные и коммерческие компании будут активнее осваивать критические минеральные и энергетические ресурсы Арктики, интерес Вашингтона к этому региону будет только возрастать.

Однако для полноценной защиты северного рубежа Соединенным Штатам необходимо наладить куда более тесное взаимодействие с арктическими союзниками. Россия и Китай последовательно наращивают возможности в Арктике, стремясь получить доступ к богатому ресурсами региону и установить над ними контроль. Для противодействия этой угрозе США и другим арктическим государствам — членам НАТО (Канаде, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции) потребуется объединить экономические ресурсы, лучше интегрировать оборонные системы и совместно развивать технологические инновации. Выпады Трампа в отношении суверенитета Канады, Дании и Гренландии во многом способствовали тем шагам, которые союзники по НАТО уже предприняли для укрепления арктической безопасности. Однако недоверие и страх могут свести достигнутый прогресс на нет. Американский президент недавно вновь подлил масла в огонь, заявив на полях саммита НАТО в Анкаре, что Гренландия "должна контролироваться США, а не Данией". Если Вашингтон продолжит без необходимости нагнетать напряженность в отношениях с арктическими партнерами, то разрушит лучшую возможность создать единую оборонную стратегию, способную надолго защитить интересы США и союзников в регионе.

Опасные воды

Противники Штатов прекрасно осознают стратегическую ценность Арктики и последовательно наращивают там военный и двойной экономический потенциал. Россия систематически угрожает подводным кабелям в Северной Атлантике (Россия никому не угрожает, это выдумки западной пропаганды. – Прим. ИноСМИ), а ее атомные подлодки, гиперзвуковые ракеты, подводные аппараты и безэкипажные системы специально разработаны для преодоления оборонительных рубежей США и НАТО. В сентябре 2025 года французские морские коммандос провели операцию по досмотру танкера из подсанкционного теневого флота Москвы у атлантического побережья Франции. Основанием для операции послужили подозрения, что это судно якобы использовалось в качестве стартовой платформы для серии беспилотных полетов над территорией Дании. В 2022 году дроны, предположительно запущенные с российских исследовательских и рыболовных судов, также совершали провокационные действия вблизи норвежских энергетических платформ в Северном и Норвежском морях. Москва постоянно предпринимает попытки подорвать суверенитет Норвегии над стратегически важным архипелагом Шпицберген (Россия заинтересована в мирном использовании Шпицбергена и обеспокоена попытками втянуть архипелаг в военные приготовления Норвегии и НАТО. — Прим. ИноСМИ). Для этого Россия модернизирует военную базу на близлежащем российском острове и устанавливает православные символы по всей островной цепи, включая более чем шестиметровый крест, воздвигнутый рядом с заброшенным советским шахтерским поселком.

Китай также заметно активизировал деятельность в Арктике и прилегающих районах. Несколько его ледоколов способны достигать акватории Центрального Северного Ледовитого океана — пространств открытого океана, прилегающих к Северному полюсу. Пекин распределяет флот, насчитывающий пять ледоколов (и продолжающий расти), между двумя ключевыми направлениями: воды к северу от Аляски, где США и Россия ведут спор о морской границе, и воды между Гренландией и сибирским побережьем, где также пересекаются претензии на внешний континентальный шельф. Здесь Китай проводит картирование дна Северного Ледовитого океана и оценивает перспективные возможности для добычи полезных ископаемых. Норвежские власти недавно задержали китайского гражданина по подозрению в шпионаже вблизи наземной станции спутниковой связи в северной Норвегии. Уникальное географическое положение района позволяет станции обеспечивать практически непрерывную ретрансляцию спутниковых данных, что дает стране, контролирующей станцию, доступ к критически важной информации о запусках ракет, навигационных данных и мониторинге военных перемещений и погоды. Пекин также стремится к расширению влияния в управлении Арктикой, предоставляя научные данные для многосторонних соглашений по биоразнообразию открытого моря и управлению арктическими рыбными ресурсами, чтобы формировать правила в собственных интересах. Растущее экономическое и научное присутствие Китая будет способствовать и развитию его военных возможностей: каждое китайское надводное судно и подводная лодка, проходящие через арктические воды, дают Пекину бесценный опыт и знания для будущих операций.

Атомные ледоколы "Арктика" (проект 22220 ЛК-60Я) и "Ямал" (проект 10520) в порту Мурманска

Арктический, северотихоокеанский и североатлантический регионы служат естественными буферами для Северной Америки, Европы и союзников в Тихоокеанском регионе. Однако это справедливо лишь в том случае, если США с союзниками по НАТО способны эффективно защищать эти рубежи. Они должны обеспечивать свободу судоходства на все более доступных арктических морских путях, а также отслеживать, сдерживать и противодействовать воздушной, наземной, космической и морской активности противников на огромных расстояниях. Все это требует совместных усилий. Как справедливо отметил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре (Jonas Gahr Store), именно Норвегия и другие европейские союзники, а не Соединенные Штаты, с наибольшей долей вероятности первыми обнаружат российские атомные подлодки при выходе с арктических баз. Если же подводные лодки смогут уйти от обнаружения при пересечении Баренцева или Норвежского морей, они могут напрямую угрожать городам на территории Северной Америки. Система ПРО США на севере, в свою очередь, простирается от Аляски через Канаду до Гренландии. Без тесного сотрудничества с Канадой и Данией в этом щите неизбежно возникают бреши, снижающие способность США обнаруживать и перехватывать ракеты, нацеленные на американскую территорию. Если китайские исследовательские суда или ледоколы смогут беспрепятственно проходить через Чукотское море к северо-западу от Аляски, то получат возможность проводить незаконные операции в водах США. Именно поэтому береговая охрана США тесно взаимодействует с канадской для обнаружения таких судов. С целью повышения возможностей по ведению боевых действий в холодном климате американские силы специального назначения также неоднократно обращались за помощью к Канаде и скандинавским странам — как для подготовки личного состава, так и для испытаний нового арктического снаряжения.

В последнее время Штаты с союзниками значительно активизировали усилия по укреплению северного рубежа: совершенствованию противоракетной обороны, мониторингу надводной и подводной деятельности в регионе и усилению космического наблюдения. Реализация планов по развертыванию дополнительных полярных спутников, арктических патрульных кораблей, беспилотных систем и датчиков, модернизация портовой и аэродромной инфраструктуры, а также проведение учений в экстремально холодных условиях — все это значительно укрепит оборону США и их союзников в Арктике. НАТО уже развернула новую боевую группу, которая в июне приступила к операциям в северных районах Финляндии и Швеции. Альянс также создал целевую группу по интеграции автономных систем для более эффективного мониторинга и отслеживания потенциальных угроз в Северной Атлантике и Арктике. Наиболее важным событием стали ежемесячные встречи высокопоставленных представителей Дании, Гренландии и США, посвященные возможному повторному открытию трех американских военных объектов вдоль южного и восточного побережий Гренландии. Усиление наблюдения и физического присутствия в этом районе позволит сократить время обнаружения и реагирования в водах между Гренландией и Великобританией. Однако, несмотря на достигнутый прогресс, США и НАТО предстоит проделать еще значительную работу для эффективного противодействия растущим угрозам со стороны Китая и, в особенности, России.

Поднять щиты!

К счастью, несмотря на провокационные действия Соединенных Штатов в отношении союзников, в Арктике сохраняется запрос на углубление сотрудничества. В мае министры иностранных дел семи арктических государств — Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и США — приняли совместное заявление, подтвердив намерение более тесно координировать усилия в сфере безопасности. Америке следует опереться на этот позитивный импульс и совместно с партнерами обеспечить совместимость военных возможностей в регионе, а также систем воздушного, морского и космического наблюдения с возможностью беспрепятственного обмена данными — по сути, создать общий арктический щит.

Элементы этого будущего щита уже начинают вырисовываться. В июле 2024 года Соединенные Штаты вместе с Канадой и Финляндией создали совместную инициативу по строительству ледоколов. Этот план предусматривает ускорение производства последних в США за счет использования опыта этих стран в морском проектировании и судостроении для поддержки американских верфей. Результатом соглашения станет новый флот из 11 кораблей для США, первое судно ожидается в 2028 году. В рамках аналогичной совместной инициативы Канада, Дания, Германия, Норвегия и Великобритания объединили усилия для закупки американских разведывательных самолетов P-8 и БПЛА, которые помогут отслеживать российские подлодки.

Американские союзники также добиваются заметного прогресса в совместном развитии подводных возможностей. В конце декабря Норвегия и Великобритания подписали соглашение о строительстве 13 фрегатов, предназначенных для поиска и уничтожения российских подводных лодок в Арктике и Северной Атлантике. Согласно данным британского Минобороны, активность российских подводных и надводных сил в территориальных водах Великобритании якобы увеличилась почти на 30% в период с 2023 по 2025 гг. Совместные британско-норвежские патрули уже неоднократно успешно обнаруживали и сдерживали российскую активность в районах прокладки подводных кабелей, обеспечивающих передачу огромных объемов данных между Северной Америкой и Европой. Фактически, союзники США по НАТО уже начали брать на себя основную часть ответственности за мониторинг морских пространств между Гренландией, Исландией и Великобританией.

Однако, сколь бы важными ни были ледоколы и противолодочные средства, для создания полноценного арктического щита этого недостаточно. Основной прогресс достигнут в морской сфере, однако союзникам предстоит также укрепить космическую и ракетную оборону, нарастить группировку полярных орбитальных спутников и расширить сеть наземных станций в Арктике. Потребуется более эффективный обмен развединформацией и интеграция данных. Для семи стран НАТО, имеющих арктические территории, создание аналога альянса Five Eyes (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США) позволило бы сформировать целостную картину враждебной активности — от морского дна до космического пространства. На суше, по мере модернизации и строительства новых военных объектов для тренировочных и сдерживающих миссий, союзники должны обеспечить совместимость передовых позиций. Необходимо чаще проводить совместные учения в холодных условиях и сотрудничать в разработке современного арктического снаряжения. НАТО — наиболее подходящая организация для координации этих усилий. Семь арктических государств входят в альянс, а неарктические члены НАТО также могут внести существенный вклад. Великобритания — естественный партнер в силу своего географического положения, однако Франция, Германия, Нидерланды, а также, возможно, Польша и Прибалтика также должны играть свою роль. Безопасность Арктики слишком важна для Соединенных Штатов, чтобы позволить себе исключить кого-либо из союзников.

Для создания эффективной совместной обороны Арктики Штатам потребуется провести ряд внутренних преобразований. Среди них, вероятно, будет пересмотр существующей системы управления и контроля ВС США. В настоящее время ни одно из командований не несет ответственности за арктический пояс вокруг полюса. С июня 2025 года Аляска и Гренландия находятся в ведении Северного командования США, а Европейское командование отвечает за Северную Европу и остальную часть высоких широт. Элитные арктические подразделения армии США, дислоцированные на Аляске, подчиняются Индо-Тихоокеанскому командованию, несмотря на отсутствие у того каких-либо оперативных задач в Арктике. Береговая охрана США имеет наиболее заметное присутствие в американской Арктике и тесно взаимодействует с региональными командованиями, но в командную структуру не интегрирована, поскольку относится к Министерству внутренней безопасности. Такая фрагментация чревата пробелами с разведданными и задержками в реагировании на угрозы. Попытка реструктуризации боевых командований США столкнется с серьезными политическими препятствиями, но она необходима для защиты Арктики ввиду роста ее военной и экономической значимости. В идеальном сценарии основную ответственность за регион получило бы новое Арктическое командование в составе Северного командования США, объединив активы и силы, которые в настоящее время распределены между Береговой охраной, Европейским и Индо-Тихоокеанским командованиями.

Еще одной ключевой задачей является привлечение частного сектора. Морской план действий администрации Трампа, обнародованный в феврале, делает акцент на обеспечении безопасности арктических морских путей. Для этого предполагается тесное сотрудничество с промышленными и коммерческими партнерами в области создания беспилотных систем и спутников, модернизации систем связи и навигации, освоения минеральных и энергетических ресурсов, а также развития инфраструктуры двойного назначения — причалов, ангаров и взлетно-посадочных полос. Учитывая экстремальные климатические условия и огромные расстояния, правительство США должно гарантировать, что все доступные активы — как военные, так и гражданские — соответствуют требованиям нацбезопасности. Кроме того, поскольку система наблюдения и военное присутствие в Арктике остаются разрозненными и недостаточными, во многих случаях Вашингтону придется полагаться на частные компании и коренные общины для получения информации о военной и разведывательной деятельности России и Китая. Вашингтон должен инвестировать в эти сети так же, как инвестирует в отношения с арктическими союзниками, предоставляя компаниям и общинам инструменты, необходимые для оповещения властей о враждебной деятельности и реагирования на инциденты.

Наконец, Соединенным Штатам необходимо активизировать научные миссии на арктическом морском дне и в открытых водах Центральной Арктики, а также побудить союзников последовать этому примеру. Научные знания являются фундаментом, на котором строятся арктическая торговля и безопасность, и Китай хорошо это осознает. Также США провели значительный объем научных исследований в Арктике, однако испытывают трудности в согласовании научных и оборонных приоритетов. Если Вашингтон стремится к морскому доминированию в Арктике, необходимо, например, интегрировать передовые исследования о влиянии изменения климата на арктические водные пути. Также необходимо не допустить, чтобы Китай и Россия получали преимущества за счет научных программ. Недавно предложенный двухпартийный законопроект направлен на ограничение способности обеих стран "использовать научные исследования в качестве прикрытия для шпионажа" в арктических водах США, однако это лишь первый шаг.

Нужна команда

Настало время для США с союзниками обновить совместные планы обеспечения безопасности в Арктике. Пентагон в настоящее время разрабатывает новую арктическую стратегию — первую после документа, опубликованного администрацией Байдена в 2024 году. Министерство внутренней безопасности также прорабатывает собственные арктические политики. Оба ведомства намерены использовать ледоколы и другие арктические активы как для оборонных, так и для правоохранительных целей. Объединение их усилий в планировании помогло бы снизить трения между ведомствами. Конгрессу также предстоит принять дополнительные законопроекты о бюджете Пентагона и полномочиях на оборону. Когда это произойдет, законодатели должны воспользоваться моментом и профинансировать совместные инициативы с арктическими союзниками по созданию новой инфраструктуры и технологий безопасности — включая передовые оперативные пункты, полярные орбитальные спутники и датчики на морском дне.

Высокоширотная полярная экспедиция на Шпицберген в рамках проекта "Арктика – 2015"

Существует реальный риск того, что усилия по укреплению северного фланга США и НАТО будут сорваны еще до полной реализации. Конфликты на Ближнем Востоке и Украине, напряженность в Южно-Китайском море, военные операции в Карибском бассейне — все это требует пристального внимания и значительных ресурсов Вашингтона. В таких условиях крайне легко представить, что арктическая безопасность опустится в списке приоритетов, а важнейшая инфраструктура Арктики останется без финансирования. И если администрация Трампа продолжит угрожать захватом новых территорий в Арктике, Канада и европейские союзники будут вынуждены переориентировать усилия, как это уже произошло в январе, — и строить оборону против Штатов вместо совместной работы с ними.

Вашингтон обязан избежать этих ошибок. У него есть все необходимые составляющие для разработки единой стратегии вместе с союзниками, чтобы укрепить безопасность в регионе, который становится все более конкурентным и опасным. Неспособность усилить арктическую оборону сегодня приведет лишь к тому, что США окажутся уязвимыми в будущем.