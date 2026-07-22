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Лунная программа США объединила 70 стран

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Фото: Simion-Daniel / Shutterstock / Fotodom
Фото: Simion-Daniel / Shutterstock / Fotodom.

НАСА: Маврикий стал 70-й страной, присоединившейся к лунной программе США Artemis

Маврикий стал 70-й страной, присоединившейся к лунной программе США Artemis. Об этом сообщает НАСА.

Соглашения от имени Маврикия подписал постоянный секретарь Министерства высшего образования, науки и исследований Маврикия Навиндсинг Джугмохунсинг. «Как малое островное развивающееся государство в Индийском океане, мы стремимся к тому, чтобы космос служил человечеству, защищая наши океаны и побережья и усиливая голоса таких стран, как наша. Маврикий готов помочь сформировать будущее управления космической деятельностью, открывая новые возможности для инноваций и партнерства», — сказал чиновник.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что Сербия стала 69-й страной, присоединившейся к программе Artemis.

В июне НАСА рассказало, что лунные соглашения с США Artemis подписала 68-я страна — Ботсвана.

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