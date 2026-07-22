Обмани летя: как дроны «Молния» научились сбивать с толку перехватчики ВСУ

Новая тактика позволяет скрывать маршрут беспилотника до момента удара

На добропольском направлении расчеты беспилотных систем применяют новый тактический прием — режим «Маска». Он помогает затруднить обнаружение точки запуска и маршрута полета дрона средствами радиоэлектронной разведки противника. Корреспондент «Известий» побывал на позициях батальона беспилотных систем 110-й бригады 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» и увидел, как «Молнии» готовят к вылету и применяют по укрепленным позициям ВСУ.

Как дроны «Молния» готовят к полету

Приезжая к расчетам ударных БПЛА самолетного типа «Молния», сразу спрашиваем о новинках, которые сможем увидеть. В прессе и, конечно, в рассказах, которые ходят по фронту, обсуждаются и новые версии с автоматическим захватом цели, и самолеты с увеличенным количеством двигателей. Первые «Молнии» имели один толкающий винт, «Молния-2» уже стала двухдвигательной, а недавно появились версии с четырьмя моторами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Но к вылету готовится стандартная «Молния-2», а новинку мы увидим только в работе пилота.

На сборочном столе проходит центровка и установка боеприпаса. Массивный цилиндр незнакомого вида занимает свое место в носовом отсеке, и расчет быстро и уверенно центрует планер с нагрузкой. Сапер поясняет, что этот борт пойдет с боеприпасом от подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

— Грубо говоря, это то, что называется огнемет. Подразделение РХБЗ делает эти боеприпасы, снаряжаются они как штатные, таким же детонатором. Имеют очень хорошую эффективность на поле боя. Он может «разобрать» блиндаж, укрытие, поразить живую силу осколками. Против бронетехники он не подойдет, рассчитан против живой силы, — рассказывает техник-сапер с позывным Сухой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Работающий над центровкой более опытный Гоголь дополняет, что такими боеприпасами успешно поражали и пункты управления БПЛА врага, жгли антенны, а при точном попадании в сельские дома бывало, что целиком поднимало крыши от мощного фугасного эффекта. Заканчивается развесовка, Гоголь подтверждает, что борт подготовлен идеально, и дальше уже на катапульте проходят предполетные проверки. А мы с Гоголем уходим на пункт управления, в этом вылете он будет вести машину. Уже со своего рабочего места по рации мы слышим, что Сухой отработал, т.е. подключил электродетонатор, и дрон может стартовать по готовности.

Беспилотник взлетает. Как только «Молния» набирает высоту и выходит на заданный курс, пилот нажимает кнопку, и изображение на экране резко сужается — остается меньше четверти кадра. Так начинает работать новый режим, получивший название «Маска».

— Включаем «Маску», чтобы противник не видел, где ты находишься: ни точку взлета, ни маршрут пролета не смог отбить по перехвату сигнала. Полностью передача всех параметров скрывается и, соответственно, перехватчики с той стороны не видят нас, — рассказывает Гоголь.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Однако режим осложняет работу и самому оператору. Чтобы уверенно вести аппарат практически вслепую, необходимы большой опыт, отличное знание местности и заранее выверенные маршруты. По небольшому фрагменту изображения пилот должен определить свое положение, высоту и скорость.

Гоголь рассказывает, что летает на «Молниях» с момента их появления в подразделении — с 2023 года.

Как дрон «Молния» поражает цели

— У нашего расчета больше семи тысяч вылетов только на этой модификации «Молний». Бывало такое, что за день по 27 бортов отрабатывали, и потом ночные вылеты, ночное и дневное ориентирование были, — рассказывает пилот.

По словам нашего собеседника, «Маска» заметно снизила количество успешных перехватов. Пилот выключает режим «Маски» уже над целью, перед боевым заходом, когда до поражения остается 10–20 секунд, этого слишком мало для принятия решения и выхода на перехват. А наводить перехватчики и поднимать их, ориентируясь исключительно на визуальное обнаружение постами наблюдения — слишком долго.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

На подлете к цели Гоголь надевает очки, картинка несколько раз «сыплется», но он всё равно продолжает работать в режиме «Маски», включая полное изображение за секунду до ухода в пикирование: машина уходит прямо на цель, и когда изображение теряется, пилот снимает очки и спокойно начинает паковать их в чехол.

По таймеру камеры от отключения «Маски» до потери сигнала проходит ровно десять секунд. Это чувство момента приходит только после тысяч часов налета и огромного боевого опыта.

— Дошли до цели, сейчас ждем подтверждения от объективного контроля, но я думаю, что отработали хорошо. Это был укрепрайон врага, возможно, с живой силой противника, — комментирует боец.

Сегодня в небе всё чаще воюют беспилотники с беспилотниками. Однако исход этого противостояния по-прежнему во многом зависит от людей — командиров, инженеров и операторов, которые ежедневно ищут новые способы обойти противника. За короткими кадрами объективного контроля остается незаметной главная битва — соревнование технологий, тактических решений и мастерства пилотов.

Дмитрий Астрахань