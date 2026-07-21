В России рассказали о «пенсии» робота Федора

KP.RU: Робота Федора используют в качестве тренажера

Антропоморфный робот Федор, который летал на Международную космическую станцию (МКС) в 2019 году, находится в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. О «пенсии» робота рассказало издание KP.RU.

«[Робот Федор] иногда трясет стариной: космонавты используют его как тренажер», — говорится в материале. Реплики изделия находятся на складах у разработчика и в павильоне «Космос» на ВДНХ.

По словам автора, робот Федор является вчерашним днем по меркам робототехники, поэтому сейчас он не сможет выполнять серьезные задачи.

Робот с позывным Skybot F-850 отправился в космос 22 августа 2019 года. После завершения основной программы тестирования Федора вернули на Землю.

В апреле заместитель генерального директора по производству и технологическому развитию компании «Корпорация Робототехники» Евгений Дудоров сообщил, что российский робот Теледроид первым в мире свяжет космонавта на борту МКС и робота в одну систему.