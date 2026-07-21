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Военное обозрение

«Дорого и нецелесообразно»: США не будут строить укрытия для самолётов

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Источник изображения: topwar.ru

Начальник штаба американских ВВС генерал Кеннет Вильсбах заявил, что США не планируют строить укрепленные укрытия для своих самолетов, поскольку это «нецелесообразно из-за высокой стоимости».

Вильсбах, назначенный на свою должность менее года назад, подчеркнул, что не видит необходимости тратить значительные средства на укрепление ангаров для самолетов. По мнению начштаба ВВС США, любое укрытие, если оно не заглублено на 30 метров под землю, остается уязвимым для возможных атак противника. В то же время, поскольку возведение неуязвимых для авиаударов убежищ слишком затратно, по мнению Вильсбаха, лучше вовсе обходиться без каких-либо укрытий без самолетов.

Американский генерал считает, что с экономической точки зрения выгоднее защищать свое воздушное пространство и наземные объекты с помощью систем, способных поражать приближающиеся снаряды, чем строить убежища. Комбинировать укрепление ПВО с возведением укрытий для самолетов Вильсбах считает слишком дорогим удовольствием. При этом начштаба американских ВВС допустил, что можно разве что натянуть сети для противодействия FPV-дронам, потому что это не сопряжено с серьезными затратами.

Стоит отметить, что учитывая, что никакая система ПВО не сможет защитить авиабазу от одновременной атаки значительного количества беспилотников, излишняя экономность командования американских ВВС существенно облегчает Ирану задачу по уничтожению бортов «коалиции Эпштейна», размещенных в Ближневосточном регионе.

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