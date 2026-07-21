16 июля 2026 г., AviaStat.ru – Двигатель ВК-800 приступил к сертификационным калибровочным и длительным 150-часовым испытаниям на гидротормозном стенде АО «УЗГА» в Екатеринбурге. Об этом сообщает AVIA.RU со ссылкой на данные Федерального автономного учреждения "Авиационный регистр Российской Федерации".

В ходе испытаний двигатель проверят на максимальных режимах работы. Специалисты оценят его надежность, безотказность, работоспособность и стабильность функционирования систем.

В испытаниях принимают участие специалисты Авиарегистра России.

ВК-800СП разрабатывается для учебно-тренировочного самолета УТС-800, а ВК-800С1 – для российско-белорусского регионального многоцелевого самолета «Освей».

Модель ВК-800СМ предназначена для легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал», в составе которого двигатель уже проходит летные испытания.