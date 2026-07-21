Марочко: ВСУ массово применяют наземных роботов как мобильные огневые средства

Украинские войска также начали переделывать западную бронетехнику и автомобили для дистанционного управления, указал военный эксперт

ЛУГАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали массово применять наземных роботов не только для эвакуации раненых и доставки грузов, но и в качестве мобильных огневых средств. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Отмечается увеличение использования противником всевозможных беспилотных и роботизированных комплексов, возросло количество применяемых модификаций БПЛА, также вооруженные формирования Украины продолжают модернизировать БЭКи (безэкипажный катер - прим. ТАСС). Все чаще нашим разведчикам стали встречаться наземные беспилотные комплексы противника, которые используются не только для доставки материально-технических средств и эвакуации раненых, но и как мобильные огневые средства", - написал он во "ВКонтакте".

Марочко добавил, что украинские войска также начали переделывать западную бронетехнику и автомобили для дистанционного управления.