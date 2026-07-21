Немецкое «чудо-оружие». В России узнали о тайных ядерных амбициях Берлина

В СВР допустили, что у Германии есть тайный план по разработке ядерного оружия

Служба внешней разведки России заявила, что власти Германии пытаются получить прямой доступ к технологиям создания собственного ядерного оружия. В ведомстве считают, что Берлин уже располагает необходимой научной базой. Подробнее о возможных сроках создания атомной бомбы, нынешнем участии Германии в программе Nuclear Sharing НАТО и усилении ее военного потенциала — в материале «Газеты.Ru».

В СВР заявили, что за союзническими обязательствами Германии скрываются планы по пересмотру безъядерного статуса страны. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованном 20 июля.

«Не исключается, что в воспаленных умах чиновников Ведомства федерального канцлера ФРГ уже зародились замыслы создания собственного «ядерного зонтика»,

— подчеркивают в СВР России.

Российская сторона связывает эти процессы с курсом правительства канцлера Фридриха Мерца на масштабную модернизацию национальных вооруженных сил и наращивание оборонного потенциала Германии. В российском ведомстве провели историческую параллель:

«Хорошо известен итог опыта создания «вундерваффе» — «чудо-оружия» гитлеровской Германией. Неужели история по-прежнему ничему не учит?!»

Бомба за 12 месяцев: техническая база

Данные СВР опираются на секретные доклады профильных министерств одного из ключевых государств-членов НАТО, пояснили в ведомстве. Из этих документов следует, что Берлин уже обладает критической массой научно-технических наработок. Западные военные эксперты оценивают технологические возможности ФРГ следующим образом:

— от 1 до 3 месяцев потребуется для выработки необходимого объема оружейных расщепляющихся материалов;

— до одного года может занять сборка готового к применению боезаряда при наличии соответствующего политического решения;

— современные технологии позволяют ФРГ подтвердить работоспособность устройства без натурных испытаний с помощью компьютерного моделирования.

По информации разведки, к научно-исследовательским работам ядерно-оружейной направленности привлечены около 30 национальных университетов ФРГ. В качестве экспериментальной базы используются шесть действующих исследовательских реакторов. В проектах задействованы ведущие немецкие оборонные концерны, специализирующиеся на спецматериаловедении, физике ударных волн, ядерной и нейтронной физике. Тестирование электронных компонентов и систем подрыва осуществляется на полигонах сухопутных войск Германии.

В апреле 2026 года в СВР заявляли, что в Брюсселе идет обсуждение концепции создания совокупного ядерного потенциала Европейского союза.

Какое вооружение размещено в ФРГ

Германия сейчас не имеет собственного ядерного оружия, но интегрирована в систему совместного использования ядерных вооружений НАТО (Nuclear Sharing).

На авиабазе бундесвера Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц размещено около 20 американских тактических авиабомб модификации B61, сообщал Euronews. Охрану и техническое обслуживание зарядов осуществляют военнослужащие США, однако ВВС Германии сертифицированы для их транспортировки и применения в случае полномасштабного конфликта.

В 2026 году Германия продолжает модернизацию вооруженных сил. Одним из ключевых направлений стало обновление авиационного компонента программы Nuclear Sharing НАТО. С сентября Германия начнет получать первые истребители F-35A, которые в перспективе заменят Tornado в роли носителей американских ядерных авиабомб B61.

Кроме того, Германия усиливает дальнобойные ударные возможности. В июле 2026 года Берлин договорился с Вашингтоном о закупке крылатых ракет Tomahawk и пусковых установок Typhon. Параллельно страна совместно с европейскими союзниками развивает собственные проекты дальнобойных вооружений.

«Ядерные» маневры осени 2026 года

Важным этапом изменения оборонной стратегии ФРГ стало сближение с Францией — единственным государством ЕС, обладающим независимыми стратегическими ядерными силами. По данным европейских СМИ, интенсификация двустороннего ядерного диалога обусловлена стремлением Берлина диверсифицировать риски на случай изменения оборонной доктрины США.

По заявлению канцлера ФРГ Фридриха Мерца, осенью 2026 года военнослужащие бундесвера впервые примут участие в плановых французских учениях по ядерному сдерживанию. Практическая подготовка к ним началась в июле 2026 года на авиабазе Нерфених, где французские истребители Rafale (носители ядерных ракет ASMP-A) и немецкие Eurofighter отработали совместное маневрирование и дозаправку в воздухе.

Германия также выступает принимающей стороной для серии учений НАТО Quadriga 2026 и Steadfast Dart 2026, обеспечивая переброску и логистическую поддержку сил альянса на своей территории.

Ирина Маркова