Названо отличие «Теледроида» от «Федора»

KP.RU: Робот «Теледроид» отличается от «Федора» отсутствием ног

Антропоморфный робот «Теледроид», который отправился на Международную космическую станцию (МКС) 14 июля, отличается от робота прошлой модели отсутствием ног. Особенности изделия назвали в публикации KP.RU.

Автор напомнил, что робота «Федора», который работал на МКС в 2019 году, оснастили ногами. Аппарат мог ходить, водить машину и садиться на шпагат. «Все восхищались, но космонавты отметили, что в невесомости шпагат и прочий фитнес как-то не пригодились. Ноги занимали место, болтались, их связывали и всячески прятали», — говорится в материале.

Поэтому конструкторы сделали «Теледроида» без ног. Робота, который называют «торсом», оснастили фиксаторами для работы на внешней обшивке МКС.

Ранее в июле космонавт-испытатель госкорпорации «Роскосмос» Анна Кикина сообщила, что робота «Теледроид» адаптируют в общую систему МКС.