В шаге от пролива: что мешает Трампу начать операцию против Ирана

Наращивание сил сопровождается дефицитом ресурсов и растущими политическими рисками

Американская администрация санкционировала мощные удары по иранским объектам и экстренно перебрасывает подкрепление на Ближний Восток. Однако возможная масштабная кампания рискует увязнуть в кризисе снабжения: источники в Пентагоне признают острую нехватку высокоточного оружия, а иранская сторона обещает противнику жесткий прием. Эксперты полагают, что до ноябрьских выборов в США Белый дом постарается избежать полноценной сухопутной войны, но сама логика эскалации может лишить политиков выбора.

Ситуация на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты готовятся к широкомасштабному военному столкновению с Ираном, активно наращивая группировку войск в регионе. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника.

Впрочем, по словам источника, размах вероятной операции существенно ограничен материальными факторами. Пентагон столкнулся с дефицитом зенитных ракет и дальнобойных боеприпасов, а также с невозможностью оперативно перебросить на Ближний Восток подкрепление. «Я не думаю, что администрация президента полностью это осознает», — добавил собеседник издания.

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Информацию о передислокации сил подтверждает и газета The Wall Street Journal. По сведениям ее источников, Вашингтон сейчас спешно перебрасывает из Европы боевую авиацию и самолеты-заправщики.

Поводом для продолжения дальнейшей эскалации стали потери американских военных. После возобновления взаимных ударов погибли несколько военнослужащих США. В частности, Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило гибель сапера в Ираке при ликвидации обломков иранского беспилотника. Кроме того, на военной базе в Иордании, подвергшейся атаке, были обнаружены неопознанные останки, которые, по данным американских СМИ, могут принадлежать военнослужащему США.

Трамп уже объявил о серии жестких акций возмездия.

«Мы снова нанесли по ним очень сильный удар сегодня вечером. Мы сделали это в честь… великих патриотов», — подчеркнул глава государства. По официальным сводкам, целями стали военные объекты, которые Иран использовал для нападений на коммерческие суда.

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Текущий виток кризиса уже перерос рамки локальных стычек. Агентство Associated Press обращает внимание, что стороны начали атаковать гражданскую инфраструктуру, обеспечивающую жизнедеятельность миллионов людей в Персидском заливе. Соглашение о временном перемирии, которое должно было запустить мирный процесс, полностью сорвано, а коммерческое судоходство в Ормузском проливе практически парализовано.

В самом Тегеране к угрозам относятся подчеркнуто жестко. Жители иранских островов готовы оказать американским солдатам сопротивление, если Пентагон решится на высадку. Комментируя намерения США захватить стратегический остров Харк, официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи резюмировал: «Там очень много людей, которые ждут возможности устроить американским солдатам «теплый прием».

Пролив под прицелом

На стороне США остается абсолютное технологическое и огневое превосходство на море и в воздухе. Для усиления авиационной компоненты Вашингтон уже осуществляет переброску дополнительных истребителей F-16 и F-35 в зону Персидского залива с авиабаз в Великобритании и непосредственно с континентальной части США, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Помимо этого, вероятно наращивание запасов высокоточных боеприпасов и развертывание ракетных систем M142 HIMARS. В рамках поддержки десанта они могут применять перспективные оперативно-тактические ракеты PrSM (Precision Strike Missile), способные эффективно подавлять береговую оборону противника, — предположил он.

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По мнению эксперта, ключевой фактор — численность наземных сил. По имеющимся данным, Пентагону, возможно, удалось провести скрытное развертывание и сейчас американская группировка в зоне Персидского залива насчитывает до 50 тыс. военнослужащих. Непосредственное ядро десантных сил на передовой составляют порядка 2,5–3 тыс. морских пехотинцев, размещенных на двух универсальных десантных кораблях (УДК) ВМС США.

— Теоретически этого компонента в сочетании с авиационной поддержкой может хватить для попытки локальной операции: захвата плацдарма, блокирования иранского побережья и установления контроля над ключевыми точками пролива для обеспечения беспрепятственного гражданского судоходства, — считает Дмитрий Корнев.

Несмотря на внушительную мощь, данная операция сопряжена с колоссальными рисками, подчеркнул он. Армия США ранее никогда не проводила масштабных наземных или десантных операций против столь хорошо укрепленного и подготовленного противника, как Иран на его собственной территории. Береговая линия Ормузского пролива серьезно защищена противокорабельными комплексами и артиллерией.

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Реализация этого сценария зависит от двух ключевых факторов: решимости президента Дональда Трампа пойти на столь радикальный шаг и готовности к потерям. Белый дом должен отдавать себе отчет, что прямая высадка неминуемо приведет к ощутимым жертвам среди американских военнослужащих, к чему общественное мнение в США крайне чувствительно, подытожил эксперт.

Предвыборный тормоз

Публикации в американских СМИ о подготовке США к масштабному столкновению с Ираном имеют под собой реальную почву, однако характер этой подготовки специфичен. На данном этапе Вашингтон фактически возвращается к планам наземной операции, ключевая цель которой — установление контроля над Ормузским проливом, считает востоковед Кирилл Семёнов.

— Вероятный сценарий предполагает захват стратегически важных островов в этой акватории и попытку взять под контроль часть побережья, хотя последнее технологически и логистически осуществить гораздо сложнее. В США понимают, что прежняя стратегия — давление на Тегеран исключительно через точечные авиаудары и бомбардировки — не приносит желаемых результатов. Поэтому сейчас Вашингтон рассматривает возможность перевода конфликта в более активную фазу, в том числе прорабатывая варианты деформирования региональной стабильности для эскалации боевых действий, — уточнил он.

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Однако прямая наземная операция вряд ли начнется в ближайшие месяцы. Для Дональда Трампа пойти на полномасштабную войну до ноября — значит гарантированно проиграть промежуточные выборы. Американский избиратель крайне болезненно реагирует на вовлечение страны в новые затяжные конфликты; даже текущие бомбардировки уже воспринимаются обществом как серьезный негативный фактор, отметил эксперт.

— Белый дом шел на определенные компромиссы ради одной цели — сохранить относительную стабильность до голосования. Трампу сейчас не нужна большая война, ему нужен предвыборный мир, — подчеркнул Семёнов.

По мнению эксперта, главная проблема заключается в том, что Вашингтон уже втянул себя в воронку эскалации. Выбраться из этого круговорота без репутационных потерь для американской администрации с каждым днем становится всё сложнее.

Юлия Леонова