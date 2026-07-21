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ЦАМТО

Минобороны Великобритании разрабатывает недорогие перехватчики БЛА

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Флаг Великобритании
Флаг Великобритании.
Источник изображения: © Flickr / sjdunphy

ЦАМТО, 20 июля. Минобороны Великобритании 13 июля сообщило, что заключило с компаниями Frankenburg Technologies, Cambridge Aerospace и Greenjets три контракта общей стоимостью 3,16 млн. фунтов стерлингов (4,23 млн. долл.) на разработку перехватчиков БЛА.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, перехватчики будут разработаны в рамках программы "Недорогие средства противовоздушной обороны" LCADE (Low-Cost Air Defence Effectors), реализуемой группой Национального директора по вооружениям (National Armaments Director (NAD) Group). Согласно пресс-релизу, каждая из выбранных компаний имеет представительство в Великобритании и стремится к созданию производства на территории страны.

Проект связан с применением в последних конфликтах все большего количества дешевых БЛА массовой сборки, которые перегружают традиционные системы противовоздушной обороны. При этом стоимость обычных ракет-перехватчиков достаточно высока, а их производство осуществляется медленно. Новые перехватчики должны обеспечить более доступный способ противодействия БЛА.

Согласно заявлению МО Великобритании, программа LCADE является частью европейской программы "Недорогие средства противовоздушной обороны и автономные платформы" (LEAP). В рамках LEAP Великобритания, Франция, Италия, Польша и Германия на начальном этапе проводят собственные национальные конкурсы на разработку недорогих средств противовоздушной обороны и автономных систем. После завершения национальных конкурсов последует многонациональный этап, направленный на наращивание возможностей европейской оборонной промышленности, расширение сотрудничества и предоставление вооруженным силам стран-участниц эффективных решений для обеспечения ПВО.

Frankenburg Technologies является эстонским стартапом, разработавшим малоразмерный недорогой перехватчик Mark I. По данным компании, ракета предназначена для поражения БЛА Класс 1-3 на дальностях до 2 км. Боеприпас массой менее 2 кг и длиной 0,65 м оснащен твердотопливным ракетным двигателем, развивает скорость 1000 км/ч и поражает цель боевой частью с неконтактным взрывателем.

По информации компании, Mark I может использоваться для поражения барражирующих боеприпасов, выполняющих полет со скоростью до 600 км/ч.

В декабре 2024 года компания обязалась открыть офис в Великобритании и инвестировать 50 млн. евро на разработку недорогих ракетных двигателей.

Британская компания Cambridge Aerospace является разработчиком системы ПВО Skyhammer и в апреле 2026 года уже заключила с МО Великобритании контракт на их поставку. Оснащенный 2-кг боевой частью БЛА-перехватчик Skyhammer может развивать максимальную скорость до 700 км/ч и поражать на дальностях более 30 км цели различных типов, включая БЛА и низкоскоростные ракеты.

Британская Greenjets намерена предложить перехватчик Kestrel, созданный на основе опыта компании в области компактных электрических реактивных двигателей нового поколения. С момента основания в 2022 году компания Greenjets занимается разработкой технологий инновационных доступных силовых установок, которые, по ее оценке, определят будущее авиации.

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Великобритания
Германия
Италия
Польша
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Проекты
БПЛА
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