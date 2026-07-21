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В США заявили о рекордном наращивании ядерного потенциала Китая

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Фото: Stringer / Reuters
Фото: Stringer / Reuters.

19FortyFive: Менее чем за десять лет Китай утроил количество ядерных боеголовок

Менее чем за десятилетие Китай увеличил количество ядерных боеголовок в своем арсенале в три раза. Пекин наращивает ядерный потенциал с рекордными темпами, пишет американское издание 19FortyFive.

«Китай наращивает свой ядерный арсенал быстрее, чем любая другая страна на Земле: если несколько лет назад у него было около 200 боеголовок, то сегодня их, по оценкам, 620», — заявили в материале.

По оценке Пентагона, к 2030 году на вооружении Народно-освободительной армии Китая будет более тысячи боеголовок. При этом китайское оборонное ведомство назвало эту оценку преувеличением.

Третий год подряд КНР остается страной с самым быстрорастущим ядерным арсеналом. Считается, что с 2023-го в Китае производят 80-100 боеголовок в год.

Ранее в июле портал Defense News назвал демонстрацию баллистической ракеты средней дальности DF-17 («Дунфэн-17»), которая находится в арсенале Китая более десяти лет, политическим сигналом.

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Страны
Китай
США
Проекты
Ядерный щит
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