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РИА Новости

Путин изменил состав коллегии Военно-промышленной комиссии России

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Путин внес изменения в состав коллегии Военно-промышленной комиссии России

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Включить в состав коллегии комиссии следующих лиц: Кудрявцев Ю.А. - заместитель директора СВР России", - сообщается в документе.

Кроме того, в состав был включен замгендиректора, генеральный конструктор "Роскосмоса" Дмитрий Баранов, замгендиректора, генеральный конструктор "ЦНИИмаш" Геннадий Ерохин и замглавы МВД РФ Алексей Макаров.

Коллегия ВПК РФ является постоянно действующим органом при правительстве РФ для решения текущих вопросов деятельности комиссии. Основными задачами коллегии, в частности, являются: координация деятельности ФОИВ по вопросам реализации госполитики в сфере ОПК, развития науки и технологий в интересах военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности, осуществления контроля за экспортом продукции военного и двойного назначения, мобилизационной подготовки экономики РФ и формирования гособоронзаказа.

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