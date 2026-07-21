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ЦАМТО

Колумбия рассматривает возможность покупки самолетов L-410 NG

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L-410 NG
L-410 NG.
Источник изображения: © Пресс-служба УГМК

ЦАМТО, 20 июля. Командование воздушно-штурмовой дивизии СВ Колумбии DAVAA (Division de Aviacion y Asalto Aereo) выбрало легкий транспортный самолет L-410 NG чешской Omiipol Group в качестве замены устаревших CASA C-212 Aviocar.

Согласно информации Infodefensa.com, переговоры о возможности закупки L-410 NG начались 14 февраля по инициативе посольства Чехии в Колумбии. Предварительная договоренность была достигнута в ходе визита заместителя министра национальной обороны по стратегии и планированию Колумбии А.Вербель в Прагу 23 февраля.

По данным издания, на реализацию программы приобретения двух самолетов выделено 33,1 млн. долл.

Полученные в рамках помощи от правительства Испании C-212 Aviocar состояли на вооружении воздушно-штурмовой дивизии СВ Колумбии с 2003 года.

Как сообщал ЦАМТО, L-410 NG представляет собой дальнейшее развитие L-410 UVP-E20. Ключевыми отличиями являются: увеличение объема грузового отсека и емкости топливных баков, повышение массы полезной нагрузки на 500 кг. В отличие от L-410UVP-E20, L-410NG оснащен двигателями H85-200 мощностью 850 л.с.

L-410 NG представляет собой высокоплан с двумя турбовинтовыми двигателями. Максимальная взлетная масса самолета составляет 7000 кг, размах крыла – 19,48 м. В стандартной конфигурации L-410 NG может перевозить до 19 пассажиров. Максимальная скорость самолета – 417 км/ч, дальность полета – 2100 км, продолжительность полета – около 8,5 часов. Самолет сохраняет возможности короткого взлета и посадки (длина разбега – 600 м, пробега – 590 м) и может эксплуатироваться с коротких, неподготовленных взлетно-посадочных полос.

L-410 NG может применяться для выполнения широкого спектра задач, включая перевозку войск и грузов, высадку и эвакуацию войск, медицинскую эвакуацию (MEDEVAC), поисково-спасательные операции (SAR), ведение патрулирования и разведки на море и т.д.

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Страны
Испания
Колумбия
Чехия
Продукция
C-212 Aviocar
L-410
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