В США оценили «дешевую инновацию» российских дронов

19FortyFive: Российские дроны «Молния» с компасом невозможно заглушить

Российские бойцы оснастили дрон-камикадзе «Молния» обычным компасом. Дешевая инновация, которую оценивают в несколько долларов, позволяет сохранять ориентацию в условиях помех, пишет американское издание 19FortyFive.

На Украине заявили, что на одной из «Молний», которая атаковала позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), заметили компас. Прибор прикрепили к корпусу беспилотника. Считается, что камера «Молнии» периодически опускается, позволяя оператору сверить курс по компасу.

В публикации отметили, что современные дроны используют спутниковые системы для навигации, поэтому в зоне СВО активно применяют комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эти системы глушат или подменяют навигационные сигналы. По оценке автора, применение простого компаса сводит на нет работу РЭБ.

«Соединение самого старого навигационного прибора в истории человечества с камерой, которая уже установлена на дроне, обходится почти даром, не требует дополнительной электроники, которой можно было бы помешать, и дает "Молнии" то, что ей нужнее всего: возможность сохранять курс», — говорится в материале.

Ранее в июле появилось фото новой модификации дрона «Молния». Аппарат самолетного типа способен выполнять задачи автономно.